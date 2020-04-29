Ralph Lauren以膠樽循環再造Earth Polo恤救地球

上年首次亮相的Earth Polo系列，把一件不能再經典的Ralph Lauren Polo恤變成由可持續、由膠樽研發成再生物料而製造的環保版本，為減廢及推動全球環保意識又進一步。

圖片來源：Ralph Lauren

Ralph Lauren與擁有共同概念及積極推動社會影響為使命的團體First Mile再度合作，透過收集膠樽再生物料，防止堆積在垃圾堆填區或是掉棄在海洋，並同時實現落後社區的經濟援助。適逢今年世界地球日（Earth Day），品牌決定擴展其Earth Polo 系列，推出更多不同顏色及全新的印花款式。

系列從大自然汲取設計靈感，其中面料均源自回收膠樽的再生纖維織成；同時因為傳統的布料染色技術會浪費大量的水而特別運用高科技無水染色技術打造而成。每一件Earth Polo 恤由平均12個膠樽回收製成，同時也做到100%可回收。資料指不論是眼看或是觸感上都分不清傳統Polo恤與Earth Polo 恤的分別，以膠樽製成的再生纖維手感依然軟熟。

品牌更為了保護環境作出承諾，於2025 年將1.7億個膠樽將從垃圾堆填區和海洋中清除。許多人都會把環保掛在咀邊，但真的以行動證明就不多，Ralph Lauren就以品牌裡最經典最受人歡迎的服飾來給大家一個最佳的示範。