【紅酒品嚐入門】醒酒器使用指南 一個步驟令紅酒變得更好喝
/ 2020.04.28
（圖片來源：wespeakwine.com）
醒酒器主要有兩個用處，首先當然是醒酒 - 就是讓酒「㪗氣」。醒酒器的內部能讓紅酒和空氣的接觸面積增加，讓開瓶後的酒內的丹寧酸加速軟化，慢慢釋放出在陳年過程中產生的香味。
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第二個用處是能讓酒內的沈積物（俗稱酒渣）留在瓶底。葡萄酒在瓶內陳年的過程中，色素和丹寧酸會融合成沈積物，如果直接倒在杯內飲用除了會影響口感外，還會令酒帶有苦澀的味道，因此正確使用醒酒器可以提升酒的口感。
其實不只陳年的酒，年份較新的葡萄酒由於丹寧酸較強，醒酒的過程能讓它們口感變得柔順，飲用時味道更怡人，因此可以說大部分的葡萄酒都可以嘗試一下醒酒。而產地亦有影響，例如法國 Bordeaux 和 Burgundy 的出品在醒酒後味道和口感通常都會大幅提升。
需注意的是如醒酒時間過長反而會令葡萄酒因氧化而變酸。而根據產地，年份及醒酒的方法，需要的時間由30分鐘至三小時不等。而這個就是需要大量知識和深入經驗的部分了。
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醒酒其實不一定需要使用醒酒器，可以在開瓶後把酒留在瓶內進行。這種方法的速度比較慢，因此通常會用在不需要長時間「透氣」、較年輕的酒上。而醒酒器由於可去除沈積，及醒酒速度更快，因此更適合陳年時間較久的葡萄酒。
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你可能亦留意到醒酒器有不同的尺碼，大致上來說，Full bodied 的紅酒應使用底部大的醒酒器，Medium bodied 的酒使用中等尺碼，而 Light bodied 的話則應該使用冷凍過的窄底部或中等尺碼的醒酒器。同樣地，這部分亦需要經驗的加持。
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醒酒器使用教學
1. 在家使用醒酒器享用陳年紅酒的話，打開酒瓶前，如果你的酒儲存時是水平擺放的話，應先從酒櫃拿出，並直立擺放一段時間，讓沈積物聚於瓶子的底部。
2. 手持酒瓶的底部，把酒緩慢，持續地倒進醒酒器內，到達後半瓶時可再減慢倒酒的速度。這樣能儘量令沈積物留在酒瓶內。不要把酒全倒進醒酒器，因為最後的20ml 左右基本上都是酒渣，應該留在瓶內。
3. 倒酒的過程中你可以用電筒或手機的照明功能照著瓶子的底部，如果你看見沈積物接近瓶頸，你應該把酒重新直立擺放一會，讓酒渣再度沈澱才繼續倒酒。