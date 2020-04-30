紳士們要學：加強西裝造型的呔夾要訣　學懂直正擺放位置

許多人識穿西裝，但未必會去研究當中的小細節，尤其是西裝的配飾。除了領呔、袋巾和袖口鈕這些基本，呔夾是另一樣能令你的造型看起來更專業四正的道具。

不想像萬人迷碧咸在重要場合時被人發現呔夾夾錯位置而尷尬，就要學識以下的呔夾要訣！

圖片來源：Olympics

1. 呔夾不應該只是夾住領呔，也要確定它固定在衣襟。

2. 呔夾的正確位置應該在恤衫的第三與第四顆鈕扣之間，低於此標準，會被外套遮住，而太高則是看起來會很奇怪。

圖片來源：DH London

3. 選擇呔夾時，不該超過領帶的3/4寬度；如果你的領呔屬於窄身的，請選擇一個尺寸更小的呔夾，絕對不要因為任何原因違反這個規則。

4. 千萬別選太過閃亮誇張的呔夾，畢竟它是用來加強造型的，而不應成為造型的焦點。

圖片來源：Three White Leopards

窄身領呔 + 迷你呔夾

可以顯瘦而且感覺年輕的skinny tie是近年許多人的摯愛，當使用呔夾時要注意的是，兩個配件之間的比例必須匹配。 最經典的配搭莫過於一條黑色絲質的skinny tie配上一條只有半條領呔闊度（1寸）的迷你版銀色呔夾，既時尚又好看。

花紋領呔 + 經典呔夾

另一種經典的襯法，是配搭重複圖案的領呔。以標準尺寸（1.5-2寸）的呔夾來固定領呔，minimal的銀色設計就能突顯你的領呔以及加強一身的造型。