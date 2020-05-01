Saint Laurent宣布退出巴黎時裝周　時裝界將存在更多未知之數

Saint Laurent剛宣布將退出今年9月舉行的巴黎時裝周，成為首位知名奢侈品牌的離開，這舉動無疑亦為前途已經非常暗淡的時裝界帶來再一次的打擊。

圖片來源：Saint Laurent

在公開的新聞稿中，Saint Laurent提到在這個非常關鍵的時候，品牌更需要引領自己的節奏，充分且恰當地發揮時間之價值。所以將重塑時間表的安排並決定不再沿用原定的時間規劃來展示其設計系列。品牌將會制定出屬於品牌自己的發布時間表，來安排往後的系列發布活動。

而除了Saint Laurent，英國時裝協會（British Fashion Council）亦決定在6月中期間舉行的倫敦時裝週將以完全數碼化的方式進行。會以線上時裝騷、虛擬展廳、設計師問答等來進行。而尚未公布將如何進行的米蘭男裝周，目前Ermenegildo Zegna XXX的21年春夏季系列已經計劃在7月底時把時裝騷搬到線上舉行。還有許多不同品牌設法以非傳統的新方式去為大眾展示最新的系列和各種品牌訊息。

坐front row看時裝騷會否成為歷史？(圖片來源：Georgio Chiotis)

雖然這次疫情搞亂了時裝界一直以來定下的種種規條，但同時亦是一個wake up call，可以迫設計師和品牌去學習怎樣去應對這次難關，對未來再次遇到相關的情況時亦能有所準備。而且現今的消費模式的確已經逐漸轉為數碼化，所以亦未嘗不是一件好事。