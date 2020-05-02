如何優雅地開香檳　誤解、禮儀以及用杯　紳士們注意避免失禮

「Drink less (but better)」是前輩們都掛在口邊的，其實是人生的兩個階段，走過了年少氣盛就喝少一點，建立知識又是另一個需要時間和心機洗煉的境界。不過筆者卻認為優雅才是最重要的，因為喝多與少只是一個選擇，而懂得優雅、學會優雅，才是真正的區別，亦是喝酒和品酒之分別。酒有千百樣，知識是學無止境，有人回頭是岸，但有些時候卻連最常接觸到酒款都一知半解，或可以避免進入酒場，卻不能離開職場，例如在公司慶功時開香檳開到「Pop」一聲，在社交飯局胡亂搖酒杯，就失禮失禮了。

Champagne Shower其實是源自1966年Le-Mans冠軍Joseph Siffert一次無心之失，其後讓人效法（網上圖片）

應待香檳如淑女 不要亂搖亂噴

優雅，其實除了是天生麗質，也是禮儀的展現，品酒著重禮儀，當中最大的誤解，可能就是開香檳了。鋸扒要「Jar Jar」聲，開香檳要「Pop Pop」聲，都不對。鐵板牛扒最多只就影響肉質，高檔扒房都不會這樣Serve，但香檳開到有聲，甚至酒液瀉地，就絕對是無禮貌的表現。開香檳要響要噴，原來只限於賽車結束後慶祝，但也不是傳統，只是在上世紀50年代，剛好最大的香檳牌子Moët & Chandon的老闆是賽車迷，自從把最愛的香檳送給賽車冠軍後才展開緣份，自此之後人們就習慣了慶祝時要開香檳，但都是用香檳刀開瓶，高舉香檳杯溫文地致意，大力噴射起初只是無心之失，卻得到效法⋯⋯總之香檳開之前不要搖，符合禮儀的開法不會發出聲響，更不會有噴出酒液這種浪費香檳的行為，好的香檳每一滴都是黃金。

開香檳用的香檳刀，把香檳瓶打斜，刀鋒順著瓶子中間的逢合線一批，碰上瓶頸後瓶頸部分與瓶塞會一併飛出，但前題是都不會搖香檳的，所以不會做到Champagne Shower的效果。（網上圖片）

至於開香檳的正確手勢並不複雜，重點在於小心積壓在香檳樽內的氣壓，先釋出氣體，整個程序慢慢來，優雅地打開酒塞：

1. 最開始也是最重要的第一步：切勿搖晃！

2. 除去包裝鋁箔，用右手人士則用左手拇指壓住瓶塞，右手把固定酒塞的鐵線扣打開。

3. 然後右手托住瓶底，慢慢旋轉瓶身，瓶身傾斜45度比較方便；同時左手繼續握緊瓶頸，左手拇指邊輕按著酒塞，邊輕輕鬆開酒塞。

4. 差不多要鬆開酒塞之時，左手反而要更小心及用力壓住酒塞，以避免酒塞失控噴出

5. 左右手用力恰當的話，這時已經能夠聽到瓶內積壓的氣體洩出，而不是噴射而出的「卜」一聲，酒塞就可以完全取出了。

關於香檳的代表女性，又怎少得用香檳浸浴的瑪麗蓮夢露，她出名愛香檳，其名言是：I wake up with a glass of Piper-Heidseick champagne（網上圖片）

香檳杯設計由女人胸部啟發

懂得開香檳，也要懂得喝，除了味道，香檳也著重外觀，要看氣泡，還有品酒之前必須先聞。於是乎選擇合適而又可以做到以上幾點的器具又是重中之重。香檳杯主要有三種，常用的是笛形杯 (Flute)，秀長的形狀正好可以欣賞到杯內上升的細緻氣泡。但如果是有美麗年份而值得細嚐的，就需要到鬱金香杯 (Tulip)，可以好好把芳香聚在杯口上聞香。最後的碟型杯 (Coupe) 就是婚宴和豪華派對上常見於用來疊成香檳塔的杯子，其實不太適合品嚐用，但卻有著非常美麗的傳說——從女人美麗的胸部形狀啟發出來。法國國王路易十五的情婦龐畢度夫人以身材之美態而聞名於世，Coupe杯的形狀就是以她的胸部作參考，引發到其後的國王路易十六也以瑪麗皇后的胸脯塑造出專屬的香檳杯。儘管Coupe的功能欠奉，但男士們看到後不失美麗的暇想，也是逸事一椿。