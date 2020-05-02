男人天然補品 不用食蠔也能應付「多人運動」 就算醜也能持久

多人運動人人都想做，但是人人都做到？或者未必位位男士都做得起，未必人人如小豬般有過人魅力，亦可以我很醜但我很持久，One on one的情況下都想表現良好，講求的是有心有力，雖然有人天生麗質難自棄，但天道酬勤，可以後天進補，而且更加是來自日常生活中垂手可得的食材，只是我們有所不知而已。

生蠔多吃無益，而說到可以日日吃，又能補鋅的就有杏仁（圖片來源：Unsplash@limitlessali）

士多啤梨牛油果上榜

生蠔補鋅就人所共知，但一來生蠔未必合每個人口味，日日食也不是辦法。而且生蠔也並非含有最多鋅的食材。鋅其實存在於很多的食物當中，並非生蠔的專利，例如杏仁，既可以有助生殖機能，提升性慾，除了鋅，也含有Omega-3脂肪酸、維生素E，有助保護眼睛、增強免疫力、更能維持皮膚健康，當是零食亦無傷大雅。

士多啤梨令你想起甚麼？原來是男士補身良品（圖片來源：Unsplash@_lewis_f）

壯陽功效與生蠔齊名的，又怎少得番茄，茄紅素可以改善男士精子質量，更有針對弱精症患者的研究指出，每日飲用番茄汁之後，三成多的患者的精子質量有明顯上升。食生果有益就理所當然，但如何有助提升男士能力呢，很多人以為士多啤梨是女生的專屬，又可愛又甜美，甚至是性感的象徵。但原來士多啤梨含有的葉酸、維他命B，可以有助男士增加精子，當作是生果界的生蠔亦無不可。

血液流向上腦還是下腦，牛油果都幫到手（圖片來源：Unsplash@thoughtcatalog）

除了士多啤梨，其實牛油果都別具功效，而且也是既定印象以為是女生的專屬，其實作為備受推崇的「Superfood」無分男女，如果對男士而言最大的益處就是可以取代飽和脂肪的不飽和脂肪，牛油果補腦的原理是有利大腦血液的流動，而且同樣地有利了心臟、血管以及血液循環，相信不用多說，都知道血液順暢地流向適當的位置有多重要，甚至乎關係到意志力及持久力。

蒜頭是黑夜之神還是死神，就要看吃完有沒有好好刷牙（圖片來源：Unsplash@yogesh_7）

同一道理下，蒜頭令人意想不到地有顯著功效，促進心血管功能，蘆筍所含有的大量葉酸也能做到，自兩千年前，羅馬人已經視蘆筍為強身的高級食材，今日又有「蔬菜之王」之譽，可以降低血壓、改善心血管功能、增進食慾，疏通管通，就無往而不利吧。

真正催情的並非朱古力，而是雙方都有愉快的關係（圖片來源：Unsplash@mab_studio）

最後，「催情朱古力」的故事大家都聽過，但其實吃朱古力向來就有令人有戀愛的感覺，更會令人開心，說到底，做運動都是想與伴侶開心、促進關係更加親密，就算有著三項鐵人的體能，也未必在床上事事如意，除了從食材進補，保持愉快的心情，以及在進行過程說一些綿綿情話，更是無成本又最直接的做法。