威士忌必須要知的名字　獨立裝瓶大師炙手可熱的秘密

一旦踏入了威士忌世界的大門就無法回頭，當原廠威士忌（OB）都試過而在等待新作，不其然地就會把眼光放在獨立裝瓶（IB）之上。再者，就算我們視威士忌為味蕾上的享受，但見到收藏的佳釀價值與日俱增也是開心的，那麼就要了解一個不得不知道的名字——Silvano Samaroli。

Silvano Samaroli是威士忌界獨立裝瓶大師（圖片來源：catawiki）

Silvano Samaroli是威士忌世界的重要人物，他早在70年代就購入無數的單桶，推出在各大威士忌平台也評為頂級的獨立裝瓶威士忌，可惜的是，他在2017辭世，出自這位大師之手的威士忌更是聲價鵲起，特別是早期的裝瓶作品。

蘇富比直至今天舉行的網上威士忌拍賣就有Silvano Samaroli的作品（圖片來源：Sotheby’s）

IB的引人入勝之處，除了是酒的風格、酒標的設計擁有更大的自由度，不礙於酒廠的原則，更能夠符合到口味百變又喜歡驚喜的飲家。IB也總是相對地珍稀，因為所購入的單桶有不同的大小，但不論可以裝瓶的酒有多少都只有這些，喝一支世界上就少一支，所以向來都別具收藏價值。

Silvano Samaroli一生都為威士忌貢獻，除了是先驅者，更有著無人可打破的獨特威士忌市場目光（圖片來源：leviedelrum）

獨立裝瓶Cask Strength第一人

說回Silvano Samaroli，除了眼光獨到，也有著非凡的營商手法。原來他曾於意大利的酒商當銷售經理，早在30歲前就創業建立他的獨立裝瓶王國，起初成立自1968年的公司主要從事酒類進口業務，當他有著一定的眼光之後，在1979年開始推出獨立裝瓶單一麥芽威士忌，而且更是推出Cask Strength的獨立裝瓶第一人。到了今天，追求原汁原味的朋友都會選擇Cask Strength，原來竟是由他帶起潮流。

從Cask Strength到No Age，以至是兌水的方法，Silvano Samaroli都比業界走得前（圖片來源：scotchwhisky）

「No Age」無年份潮流

接下來到了90年代，世上的高年份原酒只會愈來愈少，而獨具慧眼的他有一定的信心而看出了契機，就推出了世上首瓶無年份的威士忌「No Age」。說到這裡，開始有朋友會疑問，無年份會否代表酒的品質比較低？就算我們並非從成本上看，年份並非絕對，也是一個參考，正如當顧主未知道顧員的能力之前，面試要看的還是成績表。但這個概念並不適用於Silvano Samaroli，因為他的出產有絕佳的保證，他的「No Age」包括了從50年代到80年代不同酒廠的原酒，沒有年份的枷鎖，解決了市場的問題，換來的是更大的自由度，而受惠的都是飲家。這個供給的問題出現在今天，不同的酒廠特別是被搶購一空的日威，都紛紛推出無年份的作品，但Silvano Samaroli早了幾10年就看到了，甚至知道客人的疑問，而用自己的方法去解決。

Silvano Samaroli直至2017年過身，世上已無人能超越他（圖片來源：scotchwhisky）

用時間讓威士忌稀釋

除了Cask Strength，其實Silvano Samaroli也會推出兌水的作品，而他的做法值得後人致敬。他知道一次過在原酒加入太多水會破壞了酒中提供味道及香氣的化學分子，兩者也不能完全融合，所以他寧願花更多的時間慢慢兌水，以年計地慢慢讓水與原酒融合、稀釋，過程中也不能避免失敗及實驗，他用上了比別人多幾倍的心機與成本，為了的是支持者的味蕾體會得到的高品質，還有自己的堅持下打造出來威士忌界的藝術品。Silvano Samaroli除了是喜歡威士忌的朋友定必要知道的名字，他的做事精神也相當值得我們效法。在今天，我們很容易就能上網查找到「How to do」任何東西，但為何總是與大師與前人的出品有著不一樣的品質，當中的要訣相信就是有如Silvano Samaroli般的心思，肯花時間去研究到最好，擇善固執，可惜在這個即食年代已是難得一見了。