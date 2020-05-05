瑞士工匠人手打造　結合蒸氣與光觸媒技術　真正的神級型男衣櫥

面對新冠肺炎疫情，人們的公共衛生意識提高不少，回到家中首先換衫並替衣物噴灑酒精進行消毒，成為了男士們每日的指定動作，不過有時經過一整天的辛勤工作，難免會對此感到疲累，若然有人代勞就最好不過了。

來自瑞士的百年家居設備品牌V-ZUG，最近透過將光觸媒技術結合蒸氣設計，打造了一部全球每年限量200 部、名為RefreshButler的「智能衣物管家」，只需將穿過的衣物妥善放好，然後按掣啟動，就能夠自動將衣物上99.99%的細菌和病毒消除，更可以有效去除油煙、香煙、汗臭等異味，以及進行烘乾及除皺作用，而且無論西裝、大褸，以至羊毛衣、茄士咩或絲質等輕柔衣物，都可以使用而無損衣質，對於工作繁忙而又注重整潔乾淨的型男來說，可謂家中必備之物。

可作獨立擺放，又可隱身於衣櫃之中，能隨用家家居設計靈活變化。(圖片來源：V-ZUG)

因為一場新冠肺炎疫症，令人們的公共衛生意識提高不少，對於各種消毒技術也多加關注，當中光觸媒可謂名聲最響，皆因它只要利用光就能將甲醛、細菌、病毒等分解成二氧化碳和水，並破壞細菌的質膜，而且有效時間長而對人體無害，令這項消毒技術近日受到廣泛留意。

透過光觸媒及蒸汽進行消毒、除臭、烘乾及熨皺功能，方便易用而不傷衣服及人體。(圖片來源：V-ZUG)

而V-ZUG RefreshButler的運作原理，就是在密閉的系統內以加熱裝置製造蒸氣，結合光觸媒技術，以光和熱的能量來進行除味、殺菌和消毒，再通過不斷的空氣循環潔淨衣物，達致煥新、除皺及消毒功能；而由於過程中只以綿密柔和的蒸氣接觸衣物，固能夠阻絕化學物對人體皮膚出現的敏感症狀及對衣物的傷害。

由瑞士工匠以人手打造，外型設計簡約優雅而具科技感。(圖片來源：V-ZUG)

對於一個有生活品味的型男來說，產品的功能固然重要，但其外型設計也絕不可忽視，尤其放在家中，必須能夠靈活融入家居設計當中，不會礙眼。每一部RefreshButler都是由瑞士工匠以人手打造，外型設計簡約優雅而具科技感，既可獨立安裝，又可嵌入衣櫃中使用，極具彈性。