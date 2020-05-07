【夏天男士恩物】葡萄牙綠酒推介 炎夏中的一口清新Vinho Verde
/ 2020.05.07
「Vinho」在英文的意思是 「wine」，而「Verde」則是 「green」的意思，因此Vinho Verde在中文普遍被翻譯為綠酒。然而這個名字並不是十分準確，因為大部份葡萄牙綠酒的顏色其實都比較接近白酒。而名字裏「green」的意思更好的詮釋應該是「年青」，皆因綠酒的特別之處在於它們並不像紅酒、白酒或香檳，會使用橡木桶及瓶內陳年來讓味道變得醇厚，反而更應該在新鮮時飲用。因此綠酒的酒精濃度普遍較低，味道非常清新而酸味較強，通常帶有果香或花香味，部份更會有輕微的氣泡感，是與夏天的感覺相襯的飲品。
近年香港開始多了有售賣綠酒的地方，但是相比起主流的葡萄酒，選擇仍然是較少。因此，如果你有機會遇到以下數款高質的綠酒，不妨買來品嚐一下。
Quinta de Azevedo Vinho Verde 2017
Quinta de Azevedo酒莊2017年出品的Vinho Verde就是傳統風味綠酒的代表，它帶有柑橘以及花的香味，口感輕盈，酸味較重，不帶氣泡。在餐桌上，這款綠酒與味道較清淡的食材例如各種蔬菜及雞肉的味道相當配合。
圖片來源：thewinedetective
Porta 6 Vinho Verde Branco D.O.C. 2019
來自家庭式經營的Vidigal酒莊，這款顏色通透的綠酒帶有花香，及熱帶水果的味道。而後續亦帶點清甜，有輕微的氣泡感。你可以像香檳一樣把它冷藏後享用，非常適合配搭壽司，海鮮拼盤等調味較輕，主要味道來自食材本身鮮味的菜色。
（圖片來源：Vidigal）
Primeiras Vinhas Alvarinho 2016
大部份出產綠酒的酒莊都是小規模經營，位於葡萄牙北部的Soalheiro亦不例外。他們的 Primeiras Vinhas使用來自樹齡超過40年的老藤葡萄，由全人手採摘，full-bodied的口感，帶有柑橘和桃的香味，有輕微的氣泡感。
Parcela Única Escolha 2016
Anselmo Mendes 酒莊的出品。口感清雅細膩，帶有輕微礦物的味道及微微的煙燻香氣。它的酒精含量相對較高，約12.5%，酸味亦較重，非常適合配搭貝殼類海產或沙律。
（圖片來源：grandesescolhas）
Dom Diogo Vinhão 2019
綠酒並不是只能用白葡萄釀製，亦有紅酒或玫瑰酒的版本。好像Quinta da Raza酒莊旗下的Dom Diogo Vinhão就使用了Vinhão葡萄，因此酒的顏色非常深邃，而口感同樣輕盈，由於使用了紅葡萄釀製，它帶有漿果的味道，因此可以配搭味道較濃的食材如鰻魚及豬肉。
（圖片來源：Quinta da Raza）