單品咖啡講究的不止是味道　從咖啡中品嚐出產地的風土人情

愛喝威士忌的人通常都愛喝咖啡，而兩者在風潮演變上也相當近似，一如單一麥芽威士忌在近年大行其道，咖啡市場亦掀起一股單品咖啡熱潮，甚至有著「識飲一定飲單品咖啡之說」，算是男人對「喝」的一份執著。

單品咖啡，即是以產自單一產地的咖啡豆沖泡的咖啡，能夠突顯每個產地的不同特色。

在一杯咖啡中背後蘊含著不少故事。(圖片來源：Freepik)

要說單品咖啡近年的興起，也許應該先從混合咖啡開始說起，而其實咖啡在最初是以單一產地為主的，這又與咖啡的歷史淵源甚深。

一般來說，衣索比亞是公認的咖啡發源地，直至13世紀隨著軍隊入侵葉門而傳入阿拉伯地區並廣泛流傳及栽種，後來又隨著奧斯曼人征服葉門而經土耳其傳入歐洲，更因為備受歐洲地區的上流社會喜愛而價錢大幅飆升。奧斯曼人為了保住咖啡出口壟斷這個金礦，防止咖啡栽種技術轉移到其他地方，在出口之前會先透過浸水或輕微烘焙令咖啡豆發芽而不能移植，令咖啡在當時僅於阿拉伯地區栽種，直至一個名為Baba Budan的穆斯林趁著到麥加朝聖，偷偷運走七粒咖啡種子，並成功在印度栽種，才打破阿拉伯地區對於咖啡種植的壟斷。

就像調和威士忌的興起一樣，隨著咖啡開始被大規模廣泛種植的時候，品質開始變得不穩定，而且不同產地的咖啡也會隨著氣候、水源、土質等環境因素影響味道，有人便想到以來自不同產地的咖啡豆混合在一起，一來可以以少量優質咖啡豆掩蓋劣質咖啡豆的問題，從而增加盈利；二來亦可以透過減低咖啡風味的獨特性，加強口味的一致性。不過隨著咖啡種植技術日漸提升，加上優勝劣敗的定律，現在的混合咖啡更著重於為各產地及品種的咖啡豆的優劣進行互補。

單品咖啡的興起直接令咖啡豆的品質提升。（圖片來源：Freepik)

然而同樣也像單一麥芽威士忌在近年的興起一樣，隨著咖啡文化日漸深厚，咖啡愛好者更嚮往品嚐不同產地咖啡的特性，而非缺乏特色的一致性口味。由於只使用單一產地的咖啡豆，每一款單品咖啡都具有非常鮮明的風格特色，有的果香重，有的花香重，有的味帶果酸，有的味帶焦甜，有的口感厚重，有的口感清淡，而這一切又與咖啡產地的環境因素及後製處理方式有直接關係。

海拔高度、土壤性質、氣溫高低、日照長短、雨量多少，甚至風速高低，幾乎咖啡生長的每一個環境因素都會影響咖啡果實的生長，從而影響咖啡的風味。簡單而言，果實生活速度越緩慢的話，咖啡豆的含糖量更高，風味亦會更豐富，口感更醇厚。

由於同一顆樹上的咖啡果成熟速度有分別，故必須以人手方式採集。（圖片來源：Freepik)

而地理環境影響到的，除了咖啡果的生長外，還有咖啡的後製方式。基本上咖啡的後製方式可以主要可以分成乾及濕兩大分支，下面再細分成日曬法、水洗法、半日曬、半洗水、蜜處理等：

日曬法：將咖啡果放在高架上以太陽進行日曬並定時翻動，曬乾後再將果肉果殼等打掉，以取出咖啡豆，整個過程需時約三個星期。 水洗法：將咖啡果放進機器中除去果肉及果皮，然後把留有果膠層的咖啡豆浸泡在水中進行發酵，讓微生物吃掉果膠，之後再用水洗一遍才拿去曬乾，曬乾後用去殼機打掉內果皮來獲得咖啡豆，整個過程需時約兩個星期。 半日曬：先將咖啡果放進機器中除去果肉及果皮，然後直接把留有果膠層的咖啡豆拿去進行日曬，曬乾後再將果肉果殼等打掉，以取出咖啡豆，整個過程需時約兩個星期。 半水洗：程序基本上與水洗法一樣，分別在於以機器除去果膠代替以水浸泡發酵的過程，整個過程需時約兩個星期。

簡單來說，以最傳統的日曬法進行後製處理的話，由於咖啡豆在進行曬乾程序時是被果皮及果肉包裹住的，故此沖泡出來的咖啡果味及口感會比較香甜濃厚；相反水洗法由於在進行曬乾程序前會先去掉果皮及果肉，故此泡出來的咖啡口味會偏酸而乾淨。雖然水洗法比日曬法效率要高，但由於涉及大量水資源及機器的投入，故此不適用於一些缺乏水資源的產地。

以高架進行曬豆程序能夠避開地面濕氣。（圖片來源：Freepik)

綜觀上文，可以知悉，喝一杯單品咖啡，品嚐到不只是味道，當中更有產地的風土人情。