Elon Musk將創下美國數上最高薪酬紀錄　科技界男神是如何煉成的

如果神燈降臨於自己，你會想要改善外型、增長身家，還是擁有過人的才智？如果有三個願望，可能大家會都全要，然而，世界上有一位男士居然坐擁這些條件，就恍如現實版的「Tony Stark」，正是矽谷男神、SpaceX的創辦者，Tesla與PayPal的聯合創辦人、SolarCity的董事長：Elon Musk，最近更有消息他的身家將更上一層樓。

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作為Tesla的最高負責人，Elon Musk在Tesla的薪酬竟是由公司市值為KPI而決定的，而且是以股票出糧。而這個KPI是平均六個月股票市值達到$1,000億美元，於今天已經達到了$960億，早前Tesla曾創下20天內把市值$880億躍升至$1,000億美元的紀錄，所以隨著疫情淡化，相信這剩下的40億不難做到，到時Elon Musk就可以每股$350.02美元的價格購買169萬股Tesla股票，倘若馬上出售也能獲利超過$7.58億美元，作為Tesla的執行長兼產品架構師，無疑將成為美國史上主管級最高薪酬收入的紀錄。

Elon Musk在2013年登上《TIME》封面

今年只有48歲的Elon Musk，身家方面不用置疑，在2019年Forbes 400以199億美元的資產排名第23；而且他是唯一一個創辦了40億美元企業的人，被紐約時報譽為「世界上最成功、最重要的企業家 」。外表英偉出眾而幽默，貴為世界富豪，也有著非凡的影響力，他更是把目標放在火星上的男人，他有沒有神燈不知道，但看過他的經歷，就知道天道酬勤，男神的煉成也有一條道路。

年少時的Elon Musk（網上圖片）

Elon Musk出生在南非，家族算是上流階層，父親是一個電動機械工程師，而母親則是作家和模特，也許他的頭腦繼承自父親，而外表及內在性格則來自母親，但他的成就絕對是來自自己。為了到美國去，他曾在加拿大當上鍋爐工，而年少時目睹過種族隔離，令他覺得人生並不能為了工作而活着。

有想法，也有天才，早在10歲時得到他的第一台電腦，靠自學Programming，在12歲就以500美元出售了自己的第一個名為「Blastar」的軟件。在17歲時為了避免南非的強制兵役，就離開南非到加拿大繼續就學，但當中並沒有受到過父母的經濟資助，都是靠他自己，當中他得到了經濟學學士學位和物理學學士學位，及後本想繼續修讀應用物理與材料科學博士學位，但只讀了兩天就輟學，看來名人都曾輟學，而這時，他已考慮發展三個影響後世深遠的領域：網際網路、再生能源及太空，說到這裡，發現他現在的成就方面，Tesla很可能只是他的踏腳石，當中也有曲折，剛說過他是Tesla的執行長兼產品架構師，雖然無疑是背後最高負責人，但為何並非董事長？原來在2018年美國證券交易委員會宣布Elon Musk不能在三年內擔任董事長一職，原因是他曾在Twitter發布訊息稱可能獲得了將Tesla私有化的資金，從而誤導了投資者。

Elon Musk曾客串過《Iron Man 2》（《Iron Man 2》劇照）

Elon Musk就恍如現實上的Tony Stark，原來他也真的在《Iron Man 2》中客串過，在戲中一個俱樂部裡，跟Tony Stark的女友對話完，就轉個頭與前者說：「我想打造電力噴射機」，然後Tony Stark回答道：那就一起合作吧。不過他也的確有著Tony Stark的魅力，甚至娶過女神。Talulah Riley是英國的女演員，曾出演《傲慢與偏見》，她與Elon Musk於2010年首次結婚，2012年離婚後一年又再復婚，直到2016年。這對郎才女貌為何會再次分開？Elon Musk的前妻曾說過可能是因為他的大男人主義，好吧，男神終於有缺點了。