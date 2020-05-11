點綴男士生活品味　營造涼感家居　夏季清新家具推介

人生至少有三分之一的時間在睡眠，作為最重要讓身體休息的時間，如果睡眠質素不佳，甚至會影響日間的生活質素以及心情。來到盛夏，可能大家已經深深感受到在夜間悶熱潮濕如何令人感到煩厭。除了開冷氣之外，或者配備具有涼感的寢具可以幫到大家。

圖片來源：Ikea

所謂的具有涼感，其實並非甚麼高科技，而是從物料上入手，其原理是選用不易隨著體溫變暖的物料，以達到體感通爽的效果，例如凝膠表層或尼龍纖維等物料都有著以上的效果，而是次推介的是來自Ikea系列產品。

近年Ikea所出品的竹製系列家具都得到不少朋友的歡心，除了外觀簡約怡人，容易融入家中環境而點綴出品味，向來的傳統竹製家具都備有通爽的效果。NORDKISA系列設計簡約，更有著天然竹紋適合喜歡大自然的朋友，觸感上甚至是視覺上都清新耐看。竹向來都是常見的再生物料，勝在生長速度快、耐濕而堅硬，有效吸濕吸熱，所生產的作品都冬暖夏涼，正正符合了品牌一直追求的可持續發展的生活模式。系列除了有衣櫃、也有床頭几、梳妝檯、長凳等。

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採用透氣吸濕亞麻纖維製成的PUDERVIVA系列（圖片來源：Ikea）