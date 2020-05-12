【日本威士忌】了解水楢桶出名之處　兩巨頭Nikka及Suntory的關係

近年日本威士忌風頭之盛一時無兩，甚至對於不常接觸烈酒的朋友，都會想要試一試。到底日威有何過人魅力，在林林總總的日威當中最亮眼的是甚麼？入門的朋友又該從何入手？

鳥井信治郎與竹鶴政孝在1923年創辦了山崎蒸餾所，是為日本首家威士忌酒廠（圖片來源：Yamazaki）

日威成名因由

每個界別都有一張神枱，而威士忌的當然是《Whisky Bible》，但日威之所以能夠登上這本威士忌聖經，靠的就是水楢桶（Mizunara）。水楢木是日本獨有的品種，在外國人的味蕾上，會覺得水楢桶有著迷人的「東方韻味」，例如檀木香，不過，原來最初水楢桶並無人問津，而那股韻味更是無意中被發現。大約於三十年代，日本三得利公司（Suntory）因為日本正值戰時資金短缺，所以無力購入高昂的外國酒桶，就開始發掘自己國家的水楢木。然而，因為水楢木含有的水份高，「Mizu」就是水的意思，紋理深容易出現滲漏，而桶子內部更要用特定結構固定，更重要的是，一開始陳年出來的酒味道非常奇怪，很快就放棄了這批酒。不過，相隔很多年之後，有人無意中從酒窖中找到這批酒，卻發現口味奇佳。原來，水楢木桶要陳年長時間才會發揮、蘊釀出韻味。

竹鶴政孝於1934年在日本最北端的北海道創立余市蒸餾所，因為那裡的氣候最接近蘇格蘭（圖片來源：Yoichi）

日威兩大流派

說到蘇格蘭威士忌，大家都知道有六大產區，也有著很多截然不同的風格，但說到日威又怎能說不清楚？原來日本威士忌口味主要分兩大類，也是兩大集團：「Nikka」及「Suntory」，它們有著相當的歷史淵源。如果要說日威的始祖，兩個名字必要知道：鳥井信治郎和竹鶴政孝。

竹鶴政孝被譽為日本威士忌之父，由於他是日本首位懂得釀造威士忌的人，年輕時遠赴蘇格蘭學藝，以致到他之後開創的酒廠與品牌，其風格都傳承了蘇格蘭風味——重口感、重木桶風味、甚至有泥煤作品，大家不難在「Nikka」旗下的酒中發現。鳥井信治郎也對日本酒業有著深遠影響，他最先進口蘇格蘭威士忌，及後也與竹鶴政孝在1923年創辦了山崎（Yamazaki）蒸餾所，是為日本首家威士忌酒廠，可惜的是二人最後分道揚鑣。竹鶴政孝於1934年在日本最北端的北海道創立余市（Yoichi）蒸餾所，因為那裡的氣候最接近蘇格蘭，及後開創了Nikka這個品牌；而鳥井信次郎則創立了三得利（Suntory），與之不同的，是Suntory開闢了自己的道路，找尋適合日本人的口味，所以口感上比較「淡麗」、自然，以人所共知的「響」為例，連其酒瓶也是取「廿四節氣」之意來設計，蘊含著深遠的東方禪意。

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