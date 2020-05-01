【夏威夷恤】又來到Aloha Shirt發揮的季節　原來竟是日本人發明

氣溫已經告訴我們盛夏的到來，而迎接盛夏的最好服裝不就是夏威夷恤衫？別以為這些Aloha Shirt是祖父級產物，它的確歷史悠久，也可當是古著來配襯，但近年各大品牌已紛紛將Aloha Shirt帶回時尚潮流之中。

圖片來源：Prada X Mr. Porter

說到Aloha Shirt就不得不提日本，作為古著是原宿系風格常見的單品，原來於70年代，美軍於日本留下大量物資與服飾，包括牛仔褲、法蘭絨恤衫，還有Aloha Shirt，這些物資對於當時的美國人是不屑一顧的，但對於東方人而言卻是一股西洋潮流新事物，煥然一新的功能性也引人入勝，日本人最早留意到這些古著，後來反而影響到歐美及亞洲地區。但這是潮流的復興，原來Aloha Shirt的源頭也是出自日本人之手的。

早在19世紀，自從發現了夏威夷群島開始就聚集了不同民族的聚居，當中不乏中日韓，而於30年代來自日本的裁縫Koichiro Miyamoto就在當地引入了和服，可惜當地人不受落，意念一轉，就使用了和服面料融合短袖襯衫，加上當地特色風情的圖案，成為了今天Aloha Shirt的雛形。及後將之發揚光大的又有Alfred Shaheen，引入了更高檔的面料及獨特的印花，連貓王在《Blue Hawwian》封面上所穿著的也是出自這位大師之手，之後Aloha Shirt已聲名大噪，成為了當地必買的手信，甚至到了60年代，當地人希望Aloha Shirt可以成為正裝，提出了「Aloha Friday」的概念，逢星期五可以穿著Aloha Shirt上班，這概念及後影響到美國，發展成今天的「Casual Friday」。

貓王《Blue Hawwian》

北野武奠定日本影壇地位之作的《3-4 ×10月》

只不過，Aloha Shirt有著悠長的歷史，被大明星加持、也曾被定義為「古惑仔」標誌，是古著的一環，近年也不斷登上高級時裝的舞台，配襯起來有何要注意？

圖片來源：fashionbeans

1. 別要花撞花

Aloha Shirt又名「花恤衫」，當然予人「花Fit」之感，除了個人的氣質之外，別以為統一風格就以同樣花的褲子配襯，整體感覺會予人不夠正經、剛去完海灘之感。而褲子方面，配上牛仔褲或卡其色褲子就襯得起上身。

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2. 黑白配襯或商務休閒裝

同一道理之下，其實其他部分配上黑白色也是恰當，可以將Aloha Shirt當是主體亮點，也可當是細節點綴，感覺都會舒服。花圖案向來都是女生的專屬？這樣配搭起來就可打破這刻板印象，而且也可以作為商務休閒裝，有個性而保持到認真和專業的感覺。

Givenchy Resort 2019

3. 配搭T恤

除了一件過穿著，更多人會在內加一件Tee，而最好的當然是白Tee，既可以增加斯文感覺，如果閣下氣牆足夠，甚至會予人感覺像是名人，畢竟被不少明星加持過，而且這風格也永遠不會過時。