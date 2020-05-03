男士穿衣細節 紳士襪子配襯技公開

無論是大男孩的日常穿搭，還是一絲不苟的紳士造型，襪子往往是日常最容易受到忽略的重點配飾。雖然襪子的形態變化不如其他配飾如袋款、戒指、眼鏡等，但作為連接褲款與鞋履之間的重要緩衝，憑着多變的色彩和圖案也衍生出多樣的配襯組合變化。只要熟讀以下紳士襪子配襯技，自然能避免配襯出錯的尷尬情況，同時也進一步提升穿搭的整體層次與玩味。

PLAY SAFE — 選擇跟褲同色系且更淺色的襪款

首先跟大家介紹最穩陣最低風險的配襯方法，就是簡單直接地選擇跟褲款同色系、且比褲款較為淺色的襪款，即使有圖案設計的襪款亦無不可。這除了能避免過多不同色彩出現於造型之中，更讓搭配散發和諧搭調的層次感；另一方面也可藉此帶來腿部延伸的視覺效果，讓體形線條更顯修長，特別適合個子不高但樂意為造型花思的型男。

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鞋款色系延伸

除了按褲子的色彩配置來選擇襪款外，紳士們也可以腳踏的一優優質手工皮鞋作為依據，選取跟鞋款色系相類的襪子，以讓襪子細節成為鞋款的延伸。相同法則亦同樣適用於假日的休閒服搭配，以作配襯簡單輕便的sneakers，同時更能展配個人配襯上的品味。

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以襪作為焦點

一雙配搭得宜的襪子除了能成為重點配飾，同時更可成為一身造型中的主角。選擇跳脫出造型框架的搶眼色彩或圖案設計，讓小腿下外露出數公分的色彩成為畫龍點睛之處，偶爾打破男裝的配襯框框也實不為過！但就切忌貪心為造型填充上過多色彩，以免不倫不類。

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「防走光」的堅持

當穿上一身充滿格調的紳士風搭配，常會因舉手投足而扯起了褲管，此時如果選擇的襪款太短或太鬆，就會很容易露出小腿間肌膚，而作為一個紳士而言，這是絕對不能接受！要避免以上情況，傳統的紳士會選擇over the calf式設計的及膝長襪，但今時今日有賴生產技術、製法的改良，部分品牌mid-calf設定（長度約至小腿中間）的襪款也能滿足以上要求。