紳士無分年齡層　參考76歲赤峰幸生如何愈老愈有魅力　衣著人辦

現年76歲的赤峰幸生一生熱愛時裝，成立自家品牌推出紳士服飾之餘多年來亦身兼不同品牌的顧問 ，同時希望教育一眾男士打扮之外應有的品味、修養等知識，實行達致內外兼備的真紳士。

許多人認為男士過了某個年紀就等如錯過了黃金時期，其實我反而認為愈老愈有味道，就就像薑愈老愈辣這道理一樣，當然你要掌握當中的要訣。例如選些適合你年紀同時又能突顯你個性的造型，要懂得穿得恰當其實可以很難。

圖片來源：Permanant style

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因為從事時裝行業的關係，擁有自家命名的Y. Akamine以及Akamine Royal Line系列品牌，赤峰幸生每年也會參與男裝界盛事Pitti Uomo展覽會，而他每一次精心打扮的造型均會被著名的時尚街拍攝影師，如The Sartorialist成為鏡頭下的主角。 他尤其鍾情意式西裝，特別是Florentine（佛羅倫丁）風格，皮鞋則至愛英國品牌John Lobb。他的造型講究自然不造作，所以也經常看到他會穿無結構的西裝款式。你很少會看到他不是西裝打呔穿皮鞋出現，但如果你看他的Instagram的話他會post每日一look，告訴你如何在這個年紀仍然能穿出格調和優雅。

最後，值得一提的是由2010年開始赤峰幸生透過一個專為男士而設介紹生活品味的網站Japanese Gentleman’s Lounge撰寫包括飲食、住屋、旅行、知識、娛樂、休閒以至服裝造型等範疇，說明了要成為一位真正的紳士是絕對不是單靠外表。