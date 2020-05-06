Alessandro Michele眼中的Gucci 2020初秋系列 大騷70年代童真

不論世界正在發生任何事，慶幸我們還能從時裝裡找來一點心靈上的慰藉。由Alessandro Michele創作下的Gucci正是如此，剛推出的20年初秋宣傳硬照是充滿田園詩意，讓人能暫時逃離現實一陣子的烏托邦場景。

每次要演繹新一季系列的宣傳照時，Gucci都總不會教人失望。可能就是因為藝術總監Alessandro Michele往往有源源不絕的概念和靈感要抒發出來，才能釀成多個讓人印象深刻的作品。

人人夢想的童真世界

這次同樣取景於戶外，照片裡看到模特兒在草地上、鞦韆上嬉戲，並展示出多款70年代的西裝、五顏六色的花俏外套和各種配飾。加上可愛的野生小動物作為配角，令人回到童年時無憂無慮的簡單生活回憶。正如Michele創作此系列時的想法，「歌頌純真稚氣、回歸到嬰兒的世界，真正擁抱大自然以及生活。」。事實上，這攝相片正正展示出一個人類與動物可以和平共處的世界，讓我們看到如何同時擁抱和保護大自然。所以早於今年年初，品牌便與慈善機構The Lion's Share Fund合作，透過幫助及保護弱勢野生動物及其棲息地等範疇來宣揚這極具意義的訊息。