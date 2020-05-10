炎夏換季對策　盤點四款男士品味「懶佬鞋」

盛夏來臨，迎面而來又是惱人的炎熱日子，一身造型也少不免要以輕裝上陣，而除了輕薄透氣的衣裝以外，足下的一雙鞋履也理應以方便舒適為大前提。除了多人選擇的slip-on sneakers以及街頭大熱的slides拖鞋外，其實散發品味和紳士氣質的皮鞋亦有不少「懶佬鞋」之選，省卻了鞋帶的繁瑣和束縛，簡便穿脫以外，既能保持造型氣度，同時更能助各位以最舒適自在的姿態走過炎夏。

Loafers - 紳士必備

無需綁帶的Loafers可說是最受紳士歡迎的「懶佬鞋」款，無論是起源於美國ivy style的penny loafers，還是始於1950年代的tassel loafers，都是在夏日中營造紳士造型最穩妥之選。礙於香港夏日的無情高溫，大家選擇loafers時建議可考慮unlined的款式，除了適合假日的配襯，鞋身一般也更為柔軟舒適。

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英式 Velvet Slippers - 皇室貴氣

今天深受歐美名人愛戴的velvet slippers，其實早源於19世紀，是當時英國皇室貴族的標準loungewear，然而近代經過重塑，已成為具備貴氣的日常配襯之選。一般來說velvet slippers鞋面會繡上皇冠案，或是英文名稱的代表字母，適合在夏季中配襯上短褲和西裝褸，盈造出玩味preppy造型。

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Slip-on 變奏 - 靈活配襯

隨着近年時裝界不推舉unisex設計，男裝皮鞋的款式方面也因此帶來新氣象，一系列應用上slip-on sneakers概念的皮鞋設計應運而生。當中除了有一眾日本品牌的破格設計之外，Sanders跟JJohn Lobb此等經典皮鞋品牌亦加入戰陣，帶來能靈活配襯休閒服以至紳士造型的變奏款式，在今個夏季正好大派用場。

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Slippers 變奏 - 輕裝玩味

皮鞋設計近年流行輕量化，當中省略去皮鞋款後跟部份、讓鞋款結合上slippers形態的新型皮鞋設計，就更是能展現輕裝玩味之選。款式設計方面更是涵蓋多元風格，由經典loafers到和式足袋設計一應俱全，為一眾紳士們帶來夏季專屬的多元選擇。