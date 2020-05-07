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FASHION 時裝

ValentinoEmpathy慈善廣告企劃　品牌主腦領軍　22國際巨星響應

/ 撰文 黃灝霖
/ 2020.05.07
新冠肺炎肆虐全球，尤其歐洲多國疫情極為嚴峻，當中時裝大國意大利就有超過21萬人確診，並有近三萬人因病死亡，早前更進入全國封城狀態。正所謂國家有難匹夫有責，意大利多個企業均利用自身強項，或協助研發及製作抗疫物資，或動用資金及影響力為抗疫提供物資及金錢上的捐助。

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當中，時裝大牌Valentino繼早前由母公司Mayhoola和Valentino合共捐出400萬歐元予意大利、法國及西班牙的政府機構、醫院及慈善團體，以應對疫情之後，品牌的創作總監Pierpaolo Piccioli構思及策劃出一個新的慈善企劃，請來22位國際巨星為品牌拍攝一系列全新的2020-21秋冬男女裝廣告，而他們將捐出合共100萬歐元的拍攝酬金予意大利全國抗疫樞紐、位於羅馬的Lazzaro Spallanzani醫院。品牌亦計畫與這家醫院合作開展中、長期項目，以應對不同階段的疫情大流行。

Valentino 創作總監Pierpaolo Piccioli。(圖片來源：Valentino)

作為品牌主腦，Pierpaolo Piccioli一直都堅持透過時裝設計作品表達多元共融的夢想世界，雖然是次疫情對人們之間的面對面交流接觸帶來重大打擊，但他依然深信，只要大家都秉持著同理心，在這科技發達的世界裡，總會找到互相扶持交流及通心意的渠道，甚至變得更堅強團結，推動世界迎向積極正面的變革。憑此信念，Pierpaolo Piccioli構思出了這個名為「#ValentinoEmpathy」的慈善廣告企劃。

為了進一步帶出對抗新冠肺炎疫情的訊息，是次Valentino 2020-21秋冬系列的造型廣告企劃，與過往一貫的拍攝方法有著非常大的分別。首先在攝影師方面，今次廣告企劃不是由任何著名攝影師包辦，而是由參與拍攝的22位國際巨星身邊的至親好友掌鏡拍攝；至於拍攝地方方面，也有別於慣常的攝影棚或潮流街頭，而是在廣告主角及掌鏡人在抗疫時共處的地方拍攝，以記錄彼此在這困難時刻所分享和經歷的點滴，而照片上亦會標示每一位掌鏡人與相中人的關係。

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參與是次慈善廣告企劃的22位巨星。(圖片來源：Valentino)

參與是次拍攝的22位巨星包括：

舒淇、唐嫣、劉雯、Gwyneth Paltrow、Laura Dern、Ellery Walker Harper、Laetitia Casta、Rafferty Law、Rossy de Palma、Tali Lennox 、Naomi Campbell、Adut Akech、Anwar Hadid、Christy Turlington、James Turlington、Leon Dame、Mariacarla Boscono、Vittoria Ceretti、Mustafa the Poet、Ghali、Janet Mock及Rula Jebreal

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