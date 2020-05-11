【CD1波鞋】Dior聯乘藝術家Daniel Arsham　全粉色系波鞋新登場

自從於品牌的時裝騷上看過由Kim Jones主理，找來藝術家Daniel Arsham交叉合作的系列，當中新亮相的CD1波鞋的注目度最高。繼早前推出過今季主打的紮染款式和純白款式後，再有粉紅和粉藍兩隻新色亮相，打造出官仔骨骨的斯文形象。

為了歌頌Christian Dior創立自家時裝皇國之前，是一位畫廊的老闆以及一位熱衷於藝術的收藏家，Kim Jones特意找來藝術家Daniel Arsham一同合作設計了20年的春夏季系列。其中這款CD1波鞋的獨特壓花鞋底是啟發自藝術家的作品，皮革和網狀的鞋身配上透明細節，正好呼應著藝術家其名為「Future Relics」的創作作品系列裡的石英晶體。稍為增高的鞋底配上今季男裝大熱的粉色，外觀簡約易襯，加上低調的Dior標誌難怪成功成為眾人今個夏季的熱搶對象。

CD1除了全黑、全白、粉紅配白色鞋底、粉藍配白色鞋底之外，還會有白色鞋身撞粉紅色鞋底和灰襯藍色調的款式，這些均是創辦人最喜愛的兩種色調。