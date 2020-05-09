【母親節】最後召集　為男人背後最重要的女人　挑選至豪禮物

明天就是母親節，其實對不少朋友而言，這一天的準備甚至更重要過自己的生日，因為母親，才是每位男士背後最重要的女人，不論你的身份是兒子還是丈夫。藉此再一次為大家盤點一下，可以在這個重要日子表達心意的禮物。

首先的有Cartier所挑選典雅大方的禮品，對每一位女士而言，手袋都是需要精心挑選的單品，送給母親當然不能夠馬虎。「Guirlande de Cartier」系列手袋就彌足珍貴，簡潔鮮明的輪廓突顯個性，設計也適合配襯不同造型。此外，品牌創作自70年代的Juste un Clou系列，也是著名的經典之作，能夠顯出女性自由自在、熱情洋溢的一面。來到盛夏，或者一副突顯女性優雅魅力的太陽眼鏡有夠貼心，Panthère de Cartier系列太陽眼鏡採用光滑香檳金色飾面及漸變鏡片，奪目而充滿時尚魅力。

+ 2

Manon「融」系列（圖片來源：EMPHASIS）

如果你的媽媽是獨立又美麗的現代女性，可以嘗試EMPHASIS的珠寶飾品。例如由著名時裝造型設計師Vanessa Chow主理的Manon「融」系列，採用了品牌獨家研發的香檳色Ecruloy合金打造，既時尚又迷人，所謂的「融」，正是剛與柔的表現，這個系列鑲有閃爍的黑鑽，備有耳環、戒指、頸鏈和手鐲可以隨意配搭。此外，品牌亦有以簡約精巧為主的M「冠」系列，特別著重微妙雅致的細節，正如品牌的名字，將「M」解構重組，設計結合白、黑、玫瑰色的18K金和鑽石，整體感覺簡約而不簡單。

成為母親不代表要從潮流中退下來，時尚的個性正好反映出這一點。Moncler的Cinabre風衣以浪漫的氣息來包裝功能性，腰帶作為點綴，突出迷人的束腰腰廓。如果喜歡經典，就有別具個性又低調的Lie乾濕褸，是為夏季衣櫥不可缺少的經典單品。說到個性，又怎少得品牌的Tabac，設計型格適合現代獨立女性的性格，荷葉邊下擺細節更能增強迷人的女性輪廓。

圖片來源：Moncler

不管如何，成熟韻味都永遠是成為母親的女性必備特質，一隻突顯個性的腕錶正好可以點亮這一個身份。來自OMEGA的Trésor腕錶既纖巧又時尚，錶殼以不銹鋼或18K Moonshine金鑄造，正是品牌女裝腕錶既精緻又華麗的特色，備有鐫刻絲綢紋理的弧拱形18K Moonshine金錶面和白色珍珠貝殼表錶面，也有灰色、綠色真皮錶帶以供選擇。至於底蓋則採用光面鏡面設計，綴以「Her Time」圖案，配置OMEGA 4061機芯。也許每位身份獨特的女性，都會像系列名字一樣如明月般皎潔亮麗，而且在每一個晚上照耀著。