時裝品牌齊齊推出服飾 動森成疫情下最大贏家

因為要減少社交接觸而興起的電動遊戲《集合啦！動物森友會》，玩家可以自定服裝造型來show off自己的風格，激起不少時尚潮人的興趣，設計出真實時尚品牌出品的服飾。這潮流更一發不可收拾，連正版的時裝設計師也加入一起推出官方服飾QR code給玩家。

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圖片來源：ig@richardcalabasas

Valentino MJ一同跟風

其中最多人追看的，是時裝攝影師Kara Chung設立的Instagram帳號Animal Crossing Fashion Archive。剛開始時她在動森上記錄她與她朋友的高級時裝造型，直至最近與時裝品牌Valentino合作，從其巴黎時裝周展示過的20年春夏季系列裡製作了20款獨家造型，並免費提供給玩家。除了Valentino，許多現實世界裡的設計師也一同跟風，與Kara合作推出動森服裝造型如Marc Jacobs。

最匪夷所思的是，由一開始是只是個興趣，到Instagram帳號得到國際性的曝光，令到現實世界裡的設計師也紛紛跟風。更開始有傳媒平台如i-D、Hypebeast、Highsnobiety等找Kara訪問甚至是找她拍攝“虛擬時尚大片”！雖然她對突然變成網紅此事感到驚訝，但她認為能藉著這大好機會來宣傳正在面臨危機的來自世界各地的獨立品牌和設計師也是件好事。

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最後，雖然這只是個虛擬的遊戲，但能夠在這種非常時期提供一些心靈上的滿足，不論是能與世界各地的創作人連接外，或是作為品牌產品的另類宣傳，某程度上都能給予一種希望。