Comme des Garçons X Nike Dunk Low全新波鞋登場　極致黑白雙色

早於上年巴黎時裝周的Comme des Garçons時裝騷上便已登場的與Nike聯乘的全新Dunk Low波鞋，剛剛Dover Street Market於其社交平台終於公布正式發售日期為5月14日。

三年後再度聯乘

CDG與Nike的合作關系已經有好一段時間，每次的聯乘系列都會被人搶購一空，相信今次亦不會例外。雖然此鞋是於其20年春夏系列的女裝騷上登場，但男裝也有份。其實於2017年Nike便與CDG合作推出過以透明鞋身設計的Dunk High ，而今次的Dunk Low版本也利用到半透明的物料在鞋身的設計上，有種首尾呼應的效果。今次將會推出的兩種色調，同樣是黑白為主，兩款設計不論由鞋舌、鞋帶、鞋底或是logo都一樣，不同的是一個帶有CDG 標誌而另一款則是白底。儘管這次的新推出似乎沒有上一對Nike Shox TL迴嚮那麼大，但相信作為品牌的忠實粉絲也絕對不會錯過收藏的機會。

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圖片來源：Comme des Garçons

CDG X Nike Dunk Low將於5月14日在Comme des Garçons店舖及Dover Street Market網站發售，售價為美金$260。