神級波鞋迷親手打造「Rolex x Nike」　用客製實現聯乘藝術

跨界品牌聯乘大家就聽得多，例如3月推出的Supreme x Oreo已經有夠出奇，但高處未算高，鐘錶與波鞋的合作又有否見過？

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先旨聲名，是次其實並非兩大品牌的合作，而是出自神級客製鞋履藝術家Sam van IJzendoorn之手的「Rolex x Nike」，選擇了Air Jordan 1 及Air Max 1兩對經典，加上鞋舌上刺繡的Rolex皇冠Logo圖案，已經足夠讓每位男士心動。Sam van IJzendoorn擅於在波鞋上展現創意及神乎其技，作為波鞋迷，總會對每年的新作有點渴求及期望，而他就選了客製這條路去實現自己的夢想。

Sam van IJzendoorn不只是純粹地把兩個品牌結合，還會從細節及物料上下功夫，半年前從他Instagram上看到麥當勞版Air Max 1，令網友們嘖嘖稱奇，鞋舌幻化成薯條也有夠創意。而是次的「Rolex x Nike」，物料上也是奢華非常，採用了來自意大利的絨面皮革、金蟒蛇皮以及鴕鳥皮等高級材質，配色當然是Rolex的傳奇綠金色，還有匠心刺繡的時鐘圖案，造工相當精細。他的作品沒有釋出販售的資訊，或者大家只能當成藝術品般欣賞吧。