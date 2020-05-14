Gucci網站限定太陽眼鏡連　吊飾盡顯男士柔美

疫情影響下大眾都紛紛轉為網上消費，不少品牌就因此而推出多款網站限定的產品來吸引顧客從而增加生意額，好像Gucci剛剛推出的夏季太陽眼鏡款式，這一點從女性吊飾細節融入，為男士們增添了多一份柔美感覺。

圖片來源：Gucci

70年代手筆風格

繼續以品牌一貫的中性形象配上今季大玩的70年代服裝剪裁與浮誇配飾，一看這方形框加logo吊飾便知道是出自Alessandro Michele的手筆。太陽眼鏡一供有兩種色調，分別為黑框配黑鏡面和啡框配綠鏡面，兩款同樣配上金色模仿金屬粗頸鏈的眼鏡柄，焦點則在眼鏡柄末端那個可拆式的GG圖案吊飾，你可以隨著你的心情和衣著風格把這吊飾扣在眼鏡柄的不同位置上。

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裝飾含實際功用

其實這種眼鏡吊飾、眼鏡繩之類的設計也是70年代的時裝潮流恩物，除了可用作裝飾之外眼鏡繩的最大作用是防止眼鏡掉失。Alessandro Michele多季以來不繼大玩的復古風格極端又自我，縱使能吸引新一代年輕人的眼球，長遠來說也未必能成為大眾的口味。而且Gucci的造型往往要total look才順眼，如果嫌太hardcore的話其實只買配飾也不錯。

另外早前品牌亦推出了一款用來攜帶枕頭的背包帶，此設計首次於時裝騷上亮相，沒想到會真的生產來賣。背包帶上綴以簽名式的Horsebit扣，加上印有GG標誌的100%純棉枕頭，定價$3,000美元，真是騎呢得來又估他不到。