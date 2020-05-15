【Moncler Genius X MATE.BIKE】型格電動單車　雪地上的時尚座架

Moncler Genius這個以合作形式來推動創意及人才的特別企劃，早於年初便透露過今年會找來時裝以外的創作單位一同合作。而已經公布過的MATE.BIKE電動單車聯乘企劃，其實物照片亦已登場而且注目度非常之高，對於熱衷戶外活動的男士，或者就是一大品味之最新「座架」。

圖片來源：Mate.Bike

黑白兩色 型格極致

作為一個以賣戶外功能服飾的品牌Moncler，今次找來同樣是單車界的先驅——來自丹麥的MATE.BIKE一同合作實在適合不過，設計出專為在極端地勢和雪地上行走的電動單車 。電動單車設計簡潔現代，以黑白兩種顏色為主。其中黑色的靈感是來自層疊的山峰，其深深的溝壑和充滿神秘感的黑暗森林的陰影。而白色的版本則是對覆蓋著白雪的山峰和高山冰川的探索中汲取的靈感。單車車身加上Moncler字樣以及藍白紅簽名式標誌，低調得來不失時尚感。

至於單車規格，配備太空級鋁製框架，搭配性能可調的250W或1,000W馬力和節氣門，每小時時速可達到52公里。電池是由Samsung提供的升級版SMART BMS BATTERY，每一次充電後均可行110公里。而為了能有效地控制速度和扭矩，電動單車配備了可靠的液壓制動器以及Shimano 8變速系統。

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此單車更糅合高科技4G連接，可準確讀取溫度、電壓和電池平衡以保護電子系統； 還帶有正在申請專利的「自毀模式」（Self Destruct Mode）的遠程實時跟踪和防盜系統。

最後，看到相片中有個上面印有品牌名字的羽絨套包著車框嗎？原來是以高科技超細纖維製成並配有尼龍漆，是用來在嚴寒溫度下保持電池溫暖而設，絕不是裝飾。全球限量1,000架的Moncler Genius X MATE.BIKE現而接受網上預訂，價格為$2,709美元。