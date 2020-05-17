【男士短褲】夏日配襯攻略　短褲也能穿出得體感　四種盛夏搭法

男士不一定事必靚仔有型，但日常儀容整潔、穿搭得體，卻是在自我掌控之中；而面對香港又濕又熱的惱人炎夏，男士造型上當然盡量以涼爽透氣為依歸，短褲也自然是當中的重點item。其實只要稍花心思，短褲亦能配襯出得體、甚至展現驚喜玩味的時尚造型，同時更讓男士雙腿得以從悶、熱、濕的無間輪迴中得到解放。

膝上丈 + 圖案點綴

短褲選擇上，建議選取近年大流行的「膝上丈」短褲款，也就是長度未及膝蓋的短褲款式，既可以讓雙腿更顯修長，同時進一步散熱降溫。短褲款式上不紡大膽嘗試，選擇較搶眼的圖案設計，配上素色單品以作為一身造型的焦點；對自己配襯功架有信心的朋友，更可嘗試近年流行的pattern on pattern襯法，以上、下身不同的圖案pattern來營造驚喜。

（圖片來源：Kaptain Sunshine）

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Tone on Tone營造Setup感

不少男士由於怕予人過於隨便、太hea的感覺，因而絕少穿上短褲示人，卻白白讓雙腳活受罪了不知多少個暑天。其實只要以tone on tone法則作為依歸配襯，讓上、下身的色tone盡量統一，就能營造出有如setup套裝般的錯覺，這樣也解決了短褲造型稍一配襯不當，就會顯得太懶佬的問題。

（圖片來源：alk phenix）

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運動風格變奏

近年流行的sporty chic style，講究將運動服元素巧妙融入日常穿搭之中，透過加入波褲、復古衛衣、運動棉褲、tracksuit等不同運動元素，建構出一種隨性又舒適的運動風格變奏。而今之的主角——短褲，更正好作為藥引，用來燃點起一身運動風變奏造型的驚喜玩味。

（圖片來源：Monkey Time）

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中、長襪襯皮鞋

以皮鞋配襯短褲，也能有效平衡短褲本身隨意休閒的感覺，於莊重和率性之間取得一個良好的中和點。至於外露的襪款，就成為了短褲跟皮鞋之間的橋樑，既可以跳色配襯來增加亮點；即使是簡約的黑、白、灰襪，亦能讓造型更添層次。自問腳毛太多太濃密的男士，則建議選擇較長的襪款。

（圖片來源：Engineered Garments）