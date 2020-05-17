不滅的潮流指標　英式優雅的The Beatles　端莊西裝人辦

Beatlemania指的是對The Beatles的狂熱，這隊傳奇樂隊除了在音樂界上展開了一個時代，在英國文化甚至時尚也影響深遠。

The Beatles最初的造型都是自己打造的，直到經理人Brian Epstein的出現（網上圖片）

這隊英國搖滾樂隊曾經一改世人對搖滾的形象的看法，他們身上所穿的正是英國紳士的典範，難怪得到無數人的熱愛，在1969年他們已經售出了三億張唱片。今天談到時尚以及西裝，都不得不提The Beatles，因為他們曾經穿著西裝出入各大小場合，甚至可以駕馭不同的款式，只不過，原來這也非他們最初的造型。於60年代初，The Beatles所穿的都是休閒的Mods風格，具現代性，也簡約地表現自我，當時的The Beatles常見於穿著牛仔褲皮褸，其實是很貼切到當時年輕人的心理。至於改變了他們形象的，正正是他們的經理人Brian Epstein，後者發現到他們的才華之後，第一件事卻是對他們進行大改造，捨棄本來的牛仔褲，以英式優雅的羊毛西裝、貼身的恤衫與西褲，主要呈現為淨色系。

Chelsea Boots加上高領西裝，正是The Beatles深入民的紳士形象。（網上圖片）

值得一提的，是他們最為人熟知的唱片《Abbey Road》封面中所穿的西裝，原來是由神級裁縫Edward Sexton打造，後者開設的裁縫店至今仍是最具代表性的，原來The Beatles的總監也在背後資助。而這套封面西裝採用了20年代的裝飾派藝術風格，領口較高，上身結構看起來更立體，配合起雙排扣更莊重。

《Abbey Road》封面

神級裁縫Edward Sexton（圖片來源：therake.com）

此外，Chelsea Boots向來都別具復古英倫味，原來也是The Beatles的象徵之一，被他們穿紅之後風靡歐美，年輕人爭相要購入一雙才可以上街。Chelsea Boots靴筒比較緊貼，讓褲管伸延下去看起來腿部線條更順暢，鞋跟較高配合看起來高大而修長。Chelsea Boots加上高領西裝，正是The Beatles深入民的紳士形象。