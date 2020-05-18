David Gandy 40歲愈老愈型　 Mix & Match不同質感服飾帶出風格

現年40歲，身高1米9的英籍男模特兒David Gandy，擁有一身健碩的身型，因為拍攝完Dolce Gabbana的廣告硬照裡大騷身材而成名。平日的他亦非常喜歡以一身英倫紳士打扮現身，現在齊來看看他的幾個經典造型。

擁有健碩身型的David Gandy，要穿西裝穿得好看其實不容易，重點是必需要度身訂造。而且他忠愛經典紋理，例如tweed和Prince of Wales，並會與不同質感的服飾來配搭出屬於他風格的造型。

同色調灰色西裝

在網上搜尋Gandy的街拍照片，不難發現他對灰色西裝情有獨鍾。他選擇以不同質感的灰色西裝、大褸以及領呔一同配襯，這種tone on tone的效果有趣之餘又不會格格不入。

圖片來源：Luxury Man

圖片來源：Royal Fashionist

英式三件頭西裝

別人穿三件頭時都會有點過份拘謹的感覺，唯獨是Gandy能夠把這造型穿得正式又充滿時尚感。他懂得mix & match的重要性，把同色但是不同質感的waistcoat一同穿搭，或者索性以cardigan來代替waistcoat，整體感覺都非常連貫。

圖片來源：Fashion and Style for Men

圖片來源：GQ

大膽格紋西裝

從來不會穿誇張的印花或圖案，只會穿經典耐看的款式例如格紋。格紋可以有許多種— 大格的Windowpane、細格的Gingham、Tartan或是Prince of Wales 等等，有時甚至乎只是在造型中作點綴都能帶出整個造型。

圖片來源：Marks & Spencer

圖片來源：Henry Poole & Co

圖片來源：Royal Fashionist

Off-Duty造型

不穿西裝打領呔的日子，Gandy還是會以素色T恤來代替恤衫領呔，外面穿上西裝褸或是Bomber Jacket，再帶上復古味道的Baker Hat，尤如現代版的James Dean。