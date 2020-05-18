【男帽子】從臉型與造型出發　型男們的帽子戲法

對於一個講究形象的型男來說，家中總會有幾頂帽子看門口，周末去放狗吃早餐，懶得梳理頭髮時，乾脆戴頂cap帽就落得街，非常方便。不過除了懶之外，一頂帽往往更有提升整體造型的效果，所以甚麼時候戴頂怎樣的帽，這種講究更是品味的表現。而除了造型之外，最好的當然還要配搭臉型，一頂合襯的帽子絕對能帶來修飾臉型、提升輪廓的效果！

(圖片來源：Getty Images)

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棒球帽

無論是悠閒簡單地穿著T恤、牛仔褲、波鞋，抑或一身運動裝，一頂棒球帽都能帶出整體的悠閒舒適感，若然將帽子反戴的話，更能顯現出一種反叛感，並令個人看起來感覺青春點。不過要注意的是，臉型偏圓及國字臉的應盡量避免正戴棒球帽，否則會令臉型顯得更圓更方正，而臉型較長的最好戴得低點至帽舌及眉，有助令臉型看起來短點。

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漁夫帽

近年大熱的漁夫帽，尤其適當配襯T恤、短褲，從而帶出一個更加悠閒慵懶的造型感覺，而且其圓形而且質感輕柔的帽簷，能夠減輕國字臉的菱角感，是這種臉型人士搭配悠閒衣著時的好選擇。不過漁夫帽對於臉型偏小偏圓的人卻不太適合，因為戴起來會令臉型看起來更小更圓。

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紳士帽

由於以下還可以細分成Fedora、Homburg、Pork Pie、Bowler、Panama等多種款式，紳士帽可說是每個型男家中必備的帽物，幾乎每種臉型都能配襯之餘，也能搭配多種不同風格的衣著，由正式恤衫西裝大褸，到悠閒的T恤短褲loafer，都能夠提升整體造型感覺，但要留意的是帽子物料要和衣著造型搭配，而且不太配襯球鞋。

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賊仔帽

以下又分為Ivy Cap及Newsboy Cap，又是一款同時能夠搭配悠閒及正式風格造型的帽子，更帶出陣陣英倫味。帽子分明的輪廓，有助收窄臉型，尤其適當圓臉型的人戴；而臉長的人同樣可以穿低一點至帽舌及眉，能夠縮減臉型比例。