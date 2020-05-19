【牛仔恤衫】牛仔布 VS Chambray布　顏色深淺洗水度定義不同造型

牛仔恤衫是男士衣櫥裡的必備，皆因設計時尚又百搭，但往往會與另一款貌似牛仔布的Chambray布混為一談。其實要分清當中的分別，在於其布料織法以及洗水顏色。

牛仔布

牛仔布，又名丹寧（Denim），是以斜紋棉布製造的強韌厚實、耐用的布料。採用先染後織的方法，布面的顏色一般為靛藍色，漂洗後可以呈現不同色調的牛仔藍。布面布底不同，所以只能單面使用。

Chambray布

Chambray布是一種輕盈的平織紋布料，外觀與牛仔布相似。布面的顏色不是染洗的顏色，而是使用不同的色紗織成的布。普遍用以製作恤衫，提升舒適度和透氣度。

最簡單直接的方法去分辨兩者，是觸感和顏色上的分別。牛仔布是經過水洗處理後，長時間穿著能產生一定的褪色效果，所以會愈穿愈有味道。而Chambray布即使是經過多次水洗後，也不會出現褪色掉色等現象。

（圖片來源：The Trend Spotter）

（圖片來源：The Essential Man）

穿搭秘訣

牛仔恤衫和Chambray恤衫在過去20年來都帶著美國西部牛仔穿著的恤衫影子，但近年已經有許多款式和設計上的變化。牛仔恤衫和Chambray恤衫配搭百變，不僅可以單穿，還可以作為西裝和外套的內襯，或者當作外套內搭T恤。

牛仔恤衫和Chambray恤衫的藍色調由淺至深，愈淺色洗水愈多的愈casual，相反深色調沒有洗水的會較正式。

同樣地，恤衫上愈多細節如口袋、鈕扣等美國西部牛仔的細節就會愈casual，相反愈簡約、沒有口袋的恤衫款式則是愈正式。

西裝襯牛仔恤衫、領呔

（圖片來源：Dmarge）

西裝襯Chambray恤衫、領呔

（圖片來源：He Spoke Style）

（圖片來源：Michael Andrews Bespoke）

單穿牛仔恤衫、當作外套內搭T恤、Denim on Denim穿搭法

（圖片來源：Street Style Seconds）

（圖片來源：Styleholic）