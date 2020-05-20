【Louis Vuitton 2020】初秋系列 大玩迷彩Pop Art等街頭元素

雖然夏天還未正式來臨，但時裝界永遠行先一步推出來季的系列。Louis Vuitton剛剛發佈 20年初秋的全新男裝系列，有別於夏季或是冬季的完整系列，初秋系列裡的款式較少，而今次品牌就以兩大圖案為設計主題。

貫穿兩大主題

兩大主題分別命名為LV Electric和Camo Monogram，以帶幾何輪廓的彩色英文字母以及變奏版的迷彩圖案為秋季服飾帶來鮮明的氣息。前者以簡約的黑和白色的服飾為主去襯托出五顏六色的英文字母，效果讓人聯想到現代藝術Pop Art，搶眼又充滿街頭味。後者則較著重剪裁服飾例如西裝、經典外套、恤衫等款式都被加上被迷彩化後的LV Monogram圖案。

其中又以一件呈現出迷彩圖案的珠片tuxedo最為矚目，看得出品牌的藝術總監Virgil Abloh懂得將潮流文化注入傳統工藝及剪裁服飾之中而又不會格格不入。另外還有以採用不同技巧來創造迷彩的款式例如皮革拼貼、羊毛針織和印花等，盡騷品牌精湛的手藝。

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秋意感更強：墨綠和棗紅色

迷彩亦將今季的LV Leaf圖案昇華，更為Virgil Abloh的代表作棒球短袖恤衫賦予全新意義。最後，當然少不了品牌的皇牌皮具系列，經典的袋款設計都換成今季的迷彩主題，綴以充滿秋季色彩的墨綠和棗紅色登場。