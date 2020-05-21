【父親節2020】時尚品味禮物推介 留給愛裝扮的父親
/ 2020.05.21
棉質斜紋睡衣套裝 $260美元（圖片來源：Mr.Porter）
現在大多數時間都留在家中，而且睡覺是一整天其中最重要的時刻，當然要待自己好一點。黑底白邊的睡衣是經典的設計，適合尊重傳統的父親。（圖片來源：Mr.Porter）
Berluti Incrsutee金屬扣皮帶$6,600（圖片來源：Berluti）
Berluti Neo Santal長形皮革銀包$6,000（圖片來源：Berluti）
Berluti是成熟男士的品味和身份的象徵，主打優質皮革之外最重要是設計低調，適合有要求但又平實的父親。（圖片來源：Berluti）
Cartier金框太陽眼鏡 款式經典又耐看的aviator太陽眼鏡，品牌的螺絲細節盡在眼鏡框上，低調得來又高貴。（圖片來源：Cartier）
London Sock Co. 6 pack $90美元 一盒六款的短襪照顧到差不多一星期的需求，而且襪屬於消耗品，始終都會用得著。（圖片來源：Mr.Porter）
Tom Dixon Form Stainless Steel Tea Set $375美元 平日會研究服飾打扮的對生活應該都會有相當的要求，這款不鏽鋼的茶具套裝由著名英國品牌Tom Dixon設計，令喝茶都變成優雅的行為。（圖片來源：Mr.Porter）
Moncler粉拼啡色迷彩短袖恤衫$4,150 專為不甘於平凡造型的父親而設，迷彩加cuban collar（古巴領）絕對是今季的大熱款式。（圖片來源：Moncler）
Salvatore Ferragamo Gancini 黑色壓紋 Clutch $6,600 外觀低調且小巧的clutch是父親或是成熟男士的摯愛，貪其實用又方便而且非常百搭。（圖片來源：Salvatore Ferragamo）
Sandro 杏色羊毛Aviator 外套 $4,990（圖片來源：Sandro）
Sandro藍色直條紋Polo恤 $1,990 Polo恤是另一款熟男的摯愛，這款以half zip來代替傳統的鈕扣設計是近年較時尚的款式，用來與外套同穿感覺能更為年輕。（圖片來源：Sandro）
Brunello Cucinelli印花絲巾 $1,274 圍巾是增強造型的必備配飾之一，亦能夠在室內溫度驟降的場合大派用場。（圖片來源：Brunello Cucinelli）
John Hardy經典純銀配Tiger Iron珠仔手鏈 $4,950（圖片來源：John Hardy）
適合寶刀未老，心境永遠年輕又愛冒險的父親。（圖片來源：John Hardy）
Acqua Di Parma Signature Vaniglia Eau De Parfum $2,015/100ml 糅合佛手柑、柑橘、橙花、雲呢拿、麝香及雪松木等成分的暖和氣息，只因你必需給他最好的。（圖片來源：Acqua Di Parma）