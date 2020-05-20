近年炙手可熱的插畫師　時尚向來離不開流行文化

時尚界向來都以流行文化作主導，時尚不只是時裝，而就算是穿上身的時裝其重點及其載體都離不開人，音樂、藝術等都是時尚的靈感來源。今回要說的就是插畫，近年大家都紛紛看到插畫與時尚的結合，而值得留意的有那些人物？

長場雄 (圖片來源：AllRightsReserved)

首當其衝的當然是日本著名藝術家長場雄，因為他早前又與Artek合作推出Artek Tokyo Store周年慶版三腳椅，要價￥80,000日圓，實屬定必入手之作。長場雄是為近年的簡約派插畫代表人物，他極具人氣的原因除了早已流行於日本時尚雜誌界，透過線條捕捉事物的神髓來說故事。原來他這種作畫風格是在2014年才定立的，迅速就火紅起來，其創作靈感很多都來自電影及名人，他曾明言簡約的黑白線條才能表達其心中的意念。

Jean Jullien（圖片來源：creativeboom）

近年火熱的插畫家，又怎少得來自法國的Jean Jullien，恰好他也是長場雄曾明言欣賞的對象。Jean Jullien自2015年得到世人的注目，原因是其一幅名為「Peace for Paris」、因2015年巴黎恐襲而寄望世界和平之作。長場雄說過喜歡他的原因是他可以將日常生活的事物以獨特的角度和風格表現出來。其作品富有質感，總是以簡單的線條及顏色表現，內容也充滿著法式幽默，不難看出諷刺時弊的意義。除了「Peace for Paris」這件作品，讓Jean Jullien走入時尚界的就是2016年應韓星劉亞仁之邀舉辦畫展，迅速吸引首爾潮流人士的目光，及後出品「Stereo Vinyls x Jean Jullien」聯乘之作更是一件難求。

另一位炙手可熱的藝術家，來自英國的Julie Verhoeven向來與各大時尚品牌合作，例如Louis Vuitton、Versace、Peter Jensen、Chloé等。其創作風格為後現代塗鴉，卻用上強烈的色彩，令人感受到當中的熱情，也留了空間讓人發揮想像力，其作品可塑性強，所以不同品牌也喜於與之合作，例如LV的拼貼之作，還有優雅而華麗的Mulberry手袋等。

最後一位要介紹，就是來自日本的大友昇平，這個天才插畫家被譽為「原子筆之神」，常以日本傳統文化作為主題，原來其父竟是國寶級的大師大友克洋。去年底就有來港舉行個展「令和」，相信大家早已見過他的作品了，特別是其「平成女神系列」，在少女之身放進了複雜的元素。其創作風格非常強烈，也融入了由時事政治到娛樂及流行文化等，經常見到警察、黑社會及暴走族、紋身、日本刀等元素，原來他認為所居住的東京非常瘋狂，卻也是日本不得不承認的其中一面，如果接受了這一面，人們就可以更客觀地了解日本這個地方及其特質。

大友昇平（龔嘉盛攝）

圖片來源：www.hakuchi.jp