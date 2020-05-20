意大利皮具工藝　男士定必擁有Il Bisonte最新系列

皮具向來都是男士的品味象徵，因為講求精湛的工藝，而意大利皮具就更加是工藝之最。最近佛羅倫斯皮具品牌Il Bisonte就與Fabio Attanasio合作推出膠囊系列，主打實性的奢華。

Fabio Attanasio x Il Bisonte Capsule系列（圖片來源：Il Bisonte）

Il Bisonte於佛羅倫斯獨家生產皮具，設計風格向來實用。而是次合作的是The Bespoke Dudes的創辦人Fabio Attanasio，同樣擁有著頂級工藝，更是意大利年輕人定製時裝的潮流指標，其裁縫技巧出眾，是次兩者合作把各自的特點昇華，打造支援男士日常所需的好幫手。

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Fabio Attanasio x Il Bisonte Capsule系列有三款設計，分別是公事包、背囊和電腦袋，全部都以卡其色棉帆布配以深棕色復古牛皮細節，當中的剪裁及細節都匠心獨運。例如公事包有額外可以放雨傘或報紙的皮帶。前袋設計「Pignata」，配上牛皮製的翻蓋，正是衣服上經典的拿坡里口袋剪裁。而背囊則有摺痕的側袋，靈感源自袖子比袖口寬的設計——經典拿坡里袖口「Mappina」。至於電腦袋除了襯墊外，也設有方便存放電線的皮革口袋。三件都是由巧手和熱誠製作，正是意大利工藝的典範。

Fabio Attanasio（圖片來源：Il Bisonte）