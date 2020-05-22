50年代針織短袖Polo 　真正父輩級復古風　識著盡顯型格不羈一面

今年絕對是屬於Polo恤的一年，因為在這裡已經談及過一般Polo恤的配搭方法，還有另一款half-zip的設計，現在還包括這種50年代在電影裡經常看到黑幫大佬愛穿的短袖針織Polo。

老叔父的專屬衫

其實Polo恤有一段很長的歷史，由30年代的Tennis Shirt演變到打高爾夫球的Polo恤再到我們今天任何場合都能穿上，款式多變的Polo 恤。而今次想講的針織Polo有別於一般較casual、運動風格，由透氣的網眼布（Pique）製造而成的Polo 恤。就如電影想要營造懷舊感都能夠看到針織Polo的出現，例如《盜亦有道》Goodfellas裡的黑幫角色、《廣告狂人》Madman、《愛爾蘭人》The Irishman裡的一件針織Polo都能令人留下深刻的印象。

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拿捏剪裁的鬆緊

今時今日各大品牌都在玩復古風之際，推出向經典設計致敬的款式。雖然設計上沒有很大的轉變，但好的設計就算今天再穿都不會覺得過時。當選購針織Polo時可以留意的幾點是：花紋、領口會較闊身還會有較收腰的剪裁效果。而且因為針織物料的關係會有稍微貼著你上半身的感覺，所以比較起挺身的棉質版本效果明顯不同。配搭方法只需要單穿配剪裁長或短褲就最簡單直接，切記針織Polo不要挑過份貼身以免出現尷尬情況。

（圖片來源：Todd Snyder）