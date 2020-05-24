短袖Tee襯出層次風格　夏日造型小秘技　炎夏也能搭出層次美

隨着盛夏陽光高照、氣溫上升，大家的身體都變得誠實起來，盡可能棄掉造型中多餘的層次，並以輕裝清爽造型示人，而短袖Tee也成為了這段時間中最不可或缺的日常配襯單品。雖然面對炎夏高溫的限制，但其實輕裝造型與時尚型格兩者絕對可以並存，只要稍花心思，簡單一件短袖Tee，都可以襯出不同感覺與驚喜！

Tuck In - 攝衫更顯得體

短袖tee總予人隨性舒適的感覺，而為了在率性與得體莊重之間取得平衡，各位可以將tee當成恤衫一樣攝衫配襯，以確保一身造型不會過份地「hea」。同時tuck in配襯短袖tee款還能讓雙腳更顯修長，若果配合上近年流行的oversized剪裁款式，攝衫後腰間部分更能呈現出流麗的垂墜感，為造型增加亮點。

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背心外襯營造層次

近年時裝界流行的hunting vest、tatical vest，以及寬肩設計的針織背心，均可說是為夏日短袖tee造型添加層次的不二之選。多得近年不同時裝品牌獻力加以重塑，這些背心設計在物料與結構上都帶來革新，更薄、更輕量、更透氣的設計也正是為了回應炎炎夏日而設，讓大家能享受層次穿搭之樂趣的同時也不致汗流浹背。

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Tone on Tone - 展現搭配心思

Tone on tone的配襯方法能予人悉心搭配之感，同時更可展現自己過人的品味與時尚觸覺，絕對有效化解短袖tee原本太casual的感覺。色彩方面黑、白、灰自然是最穩打穩紥，配襯上不用太花心思；另一方面軍事風色彩（如橄欖綠搭配土狼棕色）、粉色系、以至近年流行的earth tone大地色系，也是推介男士們嘗試的主題色系。

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長/短袖挑戰層次感

除了外襯背心之外，男士們更可以透過內襯長袖上衣，來為自己的短袖tee造型添加層次感。當然筆者也不推介本身非常怕熱的男士嘗試這種搭配，但若果天氣偶爾有幾天較為清涼，又或恰巧當天只需出入冷氣地方的話，也不紡試用此方法，為原本沉悶的夏日造型添上玩味。