吊帶還是皮帶？看看紳士們如何配搭

皮帶是每位男士都定必擁有的單品，不論是提升造型還是功能性，相信都不用多說了，每位男士都是專家。但在皮帶出現之前的男士們都是使用吊帶的，由吊帶演變到皮帶的歷史是怎樣的？而且吊帶還有甚麼不可被取代的原因以致今天仍然是提升造型的重要配件？

穿得到皮帶，褲子上就一定要有褲耳，所以大概在18世紀褲耳還未被發明時，就是吊帶大行其道。同一功能下，都是用來固定褲子的高度，最初的吊帶都是鈕扣式的，及後演變成金屬夾式以及有Y、X、H 三種形狀。直到上世紀50年代，皮帶的出現甚至影響了褲子的版型，而正值戰後經濟復甦，時裝由以前的定制變成量產，皮帶的優勝之處就是可以比吊帶更輕易改變尺寸。

吊帶如何分：

圖片來源：Tie-A-Tie

只不過，吊帶也非完全不方便，具有彈性而且可以依高度而調整長度，但事實上來到今天選擇吊帶的朋友，大多都是為了打造獨特的造型。喜歡吊帶的很多都鍾情於那種時代感，所以吊帶非常適合復古造型，特別是寬版吊帶，不論是正裝、工裝都非常順眼。此外吊帶還有幼版及中版，前者看起來比較年輕，時尚現代感也更強，相對地中版卻比起前兩者沒有多大的亮點。

除了寬度，以材質、顏色也是取決之處。吊帶其實與牛仔褲是相當合襯的，牛仔褲低調而吊帶可以用色更突出，素色向來都是最好，黑色百搭、白色優雅，適當的選擇條紋、格紋也可以突顯個性，但要特別注意如果有配備領呔、煲呔，用色上記緊以和諧及同色系為主。

接下來不妨看看電影中的紳士們如何駕馭吊帶：

羅拔·唐尼（圖片來源：《福爾摩斯》）

James Bond可以粗獷可以優雅，配上不同顏色的吊帶（圖片來源：《007》）

James Bond可以粗獷可以優雅，配上不同顏色的吊帶（圖片來源：《007》）

里安納度狄卡比奧在不同的電影中用不同顏色的吊帶營造不同的身份效果：

此外，吊帶就是氣勢：