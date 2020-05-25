【西裝人辦】不一定是沉悶拘謹 Alan See把西裝穿出自我態度

要數在香港數一數二熱愛西裝同時又穿西裝穿得好看的人士不多，腦海裡即時想到The Armoury的Alan See。

因愛穿索性開店

因為一鼓熱情而跟夥伴一同成立專門售賣經典男士服飾的店舖The Armoury，平日見得最多的是他在社交平台上上載西裝造型和一些生活品味的照片，以及每年兩次的意大利男裝盛事Pitti Uomo。The Armoury主打剪裁西裝服飾，店舖會入來自世界各地的裁縫剪裁西裝，也會有其他男士必備配飾例如Drake’s的領呔和袋巾、 Cappellificio Biellese的帽、Nomos Glashütte的手錶、Alden、Foster & Son的皮鞋等多個經過精心挑選的品牌，還有自家品牌的產品。說實話，在香港要找到一家似模似樣有質素的正式男裝店舖實在不多，而The Armoury正好就是一家。

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鍾情於意式優雅

Alan大多數都會以較relaxed的無結構、Florentine tailoring（佛羅倫薩剪裁）或是意式西裝為造型，而且會著重於面料的質感，又會與不同紋理或是顏色的配飾、上下身一同mix & match。他希望能傳遞的訊息是男士剪裁西裝的多樣性，並不一定是很正式穿來上班或是只有拘謹，也可以是下班後、假日的好選擇。而且他極推崇15世紀一位意大利作家Baldassare Castiglione所發明的「Sprezzatura」，意思即是一種毫不費力、不造作但又非常優雅的穿衣態度。

（圖片來源：Mark Cho）

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不只要執著名牌標籤

我認為每個人都必須抱著這種態度去做每一天的打扮，其次是要學懂更多有關於男裝背後的製作過程從而學會對品質，剪裁合身度的重要性，而不是一尾貪方便購買現成西裝或是只執著於名牌標籤，好好認識自己的身形和需要吧。

（圖片來源：Quintessentially）