【陽光與海灘之聯乘】派對之島的Mr Porter x Loewe獨家九件單品

來到盛夏，令人想起海光與海灘，想置身於戶外沐浴在陽光之中，來一個盛夏派對。原來世界上就正好有一個派對之島位於西班牙，而最近由知名男裝網上零售平台Mr Porter與之合作的西班牙傳統品牌Loewe，就推出首個獨家膠囊系列「Paula’s Ibiza」，靈感來源正是這個Party Island。

Ibiza（圖片來源：tripadvisor）

通宵狂歡、波西米亞嬉皮士、海灘愛好者，就是Ibiza這個島的一切，那裡夏天聚集世界上最好的DJ，也是夜店俱樂部愛好者的目的地，在熱浪侵襲的盛夏也被成千上萬的遊客淹沒。是次的「Mr Porter x Loewe x Paula’s Ibiza」系列就融合了Ibiza的浪漫主義和活力，傳承了來自島上的傳奇精品概念店Paula's的時尚精神。

LOEWE + Paula's Ibiza Oversized Printed Cotton-Jersey T-Shirt（圖片來源：MR PORTER）

系列有九件單品，剪裁寬鬆而具有獨特的Loewe手工藝質感，用色上融合了綠色和粉紅色等柔和自然色調，有些則以沙灘俱樂部的傳單圖案、漩渦印花和紮染色彩作點綴，別具波西米亞風情以及玩樂精神。系列中的亮眼之作當然是紮染印花的不對稱T恤，配以標誌性超長流蘇束帶的漩渦形狀紮染連帽衛衣也是入手之選，還有短褲和西班牙皮革編織涼鞋，相當適合盛夏的香港。