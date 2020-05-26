Thom Browne x Joyce第二分店　推出獨家系列　Tweed製成的西裝

許多名店在疫市下都生意大跌繼而決定執笠削減成本，但唯獨是Thom Browne選擇在這個時候與Joyce合作在港開設第二間分店，還推出獨家膠囊系列，對酷愛型格西裝男士來說，無疑是一大福音。

一如上次開幕的做法，今次亦會推出獨家的膠囊系列，主打Thom Browne式的經典美式preppy服飾元素。

西裝永遠是主角

有別於平日在時裝騷上看到的誇張又花功夫的天橋款式，這個膠囊系列會是一些Ready-to-wear的易穿款式，所有設計都載有品牌簽名式的紅/白/海軍藍或是灰/白的色調。除了一些恤衫和cardigan款式外，最值得留意的是一套由tweed製作而成的西裝。以raw edge、金色鈕扣加上織出來隱約看到的格紋，配上TB式的緊身但剛好的剪裁，是整個系列的主角。另外還有一些皮具配飾例如卡片套、領呔以及具收藏價值的單品例如是瑜伽墊、水樽和運動headband等，這些運動單品都是設計師本人喜歡加入到其設計的重點元素。

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顧客限定定制

新的店舖將會延續品牌熱愛的50、60年代的辦公室設計風格，同時會期間限定地在店內設有熱壓打印機，為顧客即時定制個別款式。新店剛在24號開幕，獨家膠囊系列以及品牌主線的最新男女裝系列亦已經上架。