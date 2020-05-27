男士腰包百搭造型　推介八款時尚腰包（附詳細價目）　品味斜孭

男士腰包其實已經興了好幾季，早於2017年開始就已經有回歸跡象，在時尚街拍照當中的出現率亦非常之高。今季亦不例外，不少品牌繼續有推出不同款式的腰包，現在為你推介今季最熱門款式。

從old school走到尖端

腰包的出現雖然會令人回想到80、90年代大叔才會用的東西，但今天已經變成所有潮人身上都會有的時尚象徵，而且其實是出奇地易襯和實用，就算與剪裁西裝一同配搭也能顯得自然現代。

（圖片來源：Cassius Life）

（圖片來源：COS）

不只是街道之物

這也可以歸咎於近年剪裁西裝愈來愈年輕化、休閒化，還有男裝配搭不再遵守既定規則的原因。所以今天原本屬於街頭的腰包文化不只可以配T恤牛仔褲，也可以與高端的剪裁西裝、恤衫和波鞋一同配襯，總之懂得mix & match是今天塑造時裝造型時要有的精神。

（圖片來源：Jacquemus）

（圖片來源：Maison Margiela

春夏季多個奢侈品牌腰包示範：緊貼地斜孭在胸前才算正宗。

+ 5

物料方面有較戶外運動風的尼龍質地，或是較高級的皮革款式，視乎你的個人風格去挑選適合你的腰包。