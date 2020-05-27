Virgil Abloh與NIGO聯名企劃「LV²」　師徒從傳統開辟新道路

自Virgil Abloh當上Louis Vuitton男裝藝術總監之後，去年在一個專訪中說過街頭服飾會消亡，及後他指出是被斷章取義。隨即又找來同為Rapper而且是A Bathing Ape創辦人的NIGO合作打造聯名企劃「LV²」。

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這個消息源自於去年尾，早已引起多番討論，同時Virgil Abloh又再重新演繹「街頭已死」一說，指出其實是死了又生的不斷輪迴，而是次與NIGO的合作正是一個範例。此外，原來兩者竟也有著師徒的關係，自十多年前Virgil Abloh在日本遇上NIGO，深深感受到這街頭元祖的精神與理念而加入其麾下，影響著他的設計至今。

「LV²」系列單品包括西裝、工裝大衣、襯衫、褲、錶、鞋、帽款等（圖片來源：Louis Vuitton）

是次的聯名企劃用上了 LV棋盤格紋，是Virgil Abloh之前沒有使用的，他指出這是對英國Mod文化的致敬，採用經典標誌很重要，也透過剪裁、刺繡等手法融入其中，系列單品包括西裝、工裝大衣、襯衫、褲、錶、鞋、帽款等，希望從優良的傳統走出一條新的道路。