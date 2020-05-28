Raf Simons出梳化Ann Dem出碗碟　品牌的奢華家品　包含男士玩意

人靠衣裝這個說法相信不會有人反對，事實上不論你處於甚麼場合你的造型打扮將會是別人對你的第一印象。而要做一位全面的新世代男士，除了服飾打扮外更應該花些時間在生活品味的層面上。

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以時裝為賣點的招倈

許多時裝設計師都有鋪癮，就是會按耐不住創作力而設計一些時裝以外的產品，當中有許多更是限量生產所以收藏價值也極高。設計師如JW Anderson以Loewe之名開發了家品及物件系列；Ann Demeulemeester不幹自家品牌反而走去出陶瓷碗碟；Rick Owens一直熱愛設計家品，更試過癲到以自己的1比1尺寸加毛髮製成像真到極高的茶几放於自己的店舖內；Raf Simons不說不知原來當年是工業及傢俬設計出身，所以近幾年都有與著名面料品牌Kvadrat合作推出傢俬系列等等。還有許多品牌的例子，或許是要擴闊顧客層，或者直接點說是希望增加生意額，都會以時裝以外的產品作招倈。

Brunello Cucinelli Walnut Wood cigar humidor $11,900（圖片來源：Brunello Cucinelli）

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奢華男士玩物

Supreme絕對是個成功的例子，由街頭服裝開始演變到與LV聯乘，再不斷與不同的單位合作推出大量的產品，小如打火機水樽到大如彈球機還有這新推出與Mac Tools聯乘的工具車。他們賣的已經不只是一件產品，而是一種概念，還有是「限量」二字引你乖乖拿錢出來。