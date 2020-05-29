夏季大熱印花　如何凌駕上下身套裝　而不會變大叔

近年時裝界有個新詞彙，用來形用一種通常上身短袖恤衫襯下身短褲但是出於同一種布料、顏色甚至乎圖案的配搭造型，簡稱「Co-ords」。

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整齊的制服

這種造型極有夏日的清爽氣息，因為通常都會以搶眼的印花或是色彩為主，但其實可塑性很高，除了單穿以外更可以層次式的著法令整體造型更豐富。以往這種「Co-ords」造型都只會以闊身剪裁的短袖恤衫（通常配Cuban Collar）和短褲為主，但今季能看到品牌推出更多的新元素，例如有變成長袖的衛衣配短褲或是長褲的版本（Oliver Spencer和Chalayan）；或是好像Dior般把整體剪裁變為更窄身並配上熱褲等。不論是以絲質造成尤如睡衣的版本，或是以街頭感重的牛仔布打造，只要上下身能看得出是一套的，就可以被說成是「Co-ords」。

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拿捏鬆緊度

這種套裝常被視作去沙灘才會穿著的裝束，但其實只要你能挑一些低調的素色款便不只局限於此，最重要是要拿捏好剪裁的寬鬆度—太鬆會顯得像穿了睡衣，但也不應太貼身。

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不建議三種色以上

如果你屬於冒險派，那麼你便可以嘗試有圖案印花的款式，但要駕馭印花應該選擇不多於兩至三種顏色的款式為佳。

最後，配飾亦同樣重要，穿套裝時千萬不要踢拖，而是要穿上波鞋或是較休閒款式的皮鞋，否則就很容易會變成大叔了。

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