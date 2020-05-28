走過沙漠、戰爭、社運　Desert Boots是反叛的標誌

皮鞋可以休閒可以正裝穿用，但有一雙鞋子走過沙漠、走過戰爭、也走過社會運動，它就是Desert Boots。最近大家都常聽到Mod文化於時尚界的回歸，而Desert Boots正正是Mod族群的必著鞋款之一，也有著深深的反叛意味。

圖片來源：Molly Wolfe

現今看來，Desert Boots是英國休閒鞋款，大多採用絨面皮革，而鞋底則是橡膠底，鞋孔為兩孔至三孔。不過其發明顧名思義，是來自在沙漠走動而設計的，由於抓地力強，也耐磨而不易刮花。

圖片來源：thegentlemansjournal

如果對於Desert Boots大家不太熟悉，對於Clarks就不會感到陌生了，因為眾多生產商當中，就屬Clarks及Sanders最為著名，而前者可能大家於學生時期已經接觸了。Desert Boots起源自40年代，由英國人Nathan Clark於緬甸當兵時發現到這種鞋款，於是帶回英國，及後兩度為英軍所用，特別針對沙漠環境而配備。

圖片來源：Clarks

圖片來源：電影《Quadrophenia》

圖片來源：電影《Quadrophenia》

直到60年代，Desert Boots已經從軍事用途中淡出，而所蘊含的文化韻味深受當時的Mod族群所愛戴，正因為它不似傳統皮鞋款如Oxford等有框架，而且也不需要特別去打理和配搭上的考究，故帶有突破傳統、反叛的味道，就成為了Mod的標誌之一。直到1968年，法國巴黎發生的學運「五月風暴」，當時的不少參與者竟然都不約而同地穿著Desert Boots，使之成為了其中一個時代精神的印記。