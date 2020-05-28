Berluti的百搭衣櫥　經典軍裝剪裁、皮革融入西裝　休閒商務兼備

時尚的發展隨著人與文明的進步，經典傳承、科技應用都是重中之重。正如Berluti最新秋季系列就以不同的風格的混搭為主題，除了借鑑經典軍裝剪裁與細節，也運用了科技面料，易於穿搭營造百變造型。

Berluti 2020秋季系列（圖片來源：Berluti）

在西裝方面，今季採用了皮革為Patina染色西裝的重點，用上小牛皮面料經Ice Black Patina古法染色處理。而且今季的西裝剪裁也遊走於正裝與休閒之間，例如Alessandro光面西裝內搭Scritto圖紋真絲襯衫，櫻桃色調突顯出活力。而半帆布旅行外套採用了天然抗皺初剪羊毛，可搭配Prince of Wales款帶有尼龍細節的及膝工人褲。另一方面，今季的外套也輕便而易於穿搭，有及膝或短身的Parka大褸，口袋與拉鍊設計細節別具現代感，備有Scritto圖紋皮革元素。而經典款羽絨也用上皮革壓花細節與尼龍羊毛混紡面料打造出獨一無二的時尚感。

休閒款式又有拼接口袋的米色軍裝襯衫，以及帶有珍珠羅紋針織細節的初剪羊毛毛衣，都繡上軍徽式的品牌Logo。值得一提的是，Scritto圖紋呈現在原色牛仔單品的內裡，當捲起褲腳或外套衣袖時就展露此細節。

品牌標誌性的Alessandro鞋履亦有隱藏縫線細節並飾有Scritto Swipe斜圖紋。而Camden新款厚底鞋則呈現了搖滾文化，橡膠鞋底與方形鞋頭融合了牛津鞋和綁帶靴的特點。此外又有Odyssée系列以Venezia皮革裝飾的實用旅行水手包、Escapade郵差包、Explorer背囊和百搭的Ulysse手提包等，應付休閒與商務都遊刃有餘。