盛夏熟男專屬恤衫　Open Collar Shirt配襯技公開　襯出不同變化

面對炎夏高溫，人人汗流浹背，除非工作需要，否則平日的配襯也盡量以短袖tee為主，但這 對於重視自己造型的男士而言，實在難免感到單調乏味。而近年時裝界流行起來的open collar shirt，就正好是夏日造型的救星。

池內博之（圖片來源：Naissance）

相比起formal的恤衫，open collar shirt採用開襟／開領設計，衣領部分呈展開狀態，因此平日常見的Hawaii shirt、部分sport shirt以至bowling shirt設計都能歸入open collar shirt的範疇。同時由於是casual的設計，open collar shirt也不像正裝恤衫的衣領結構般設有台襟（collar stand），很多時候甚至連衣領上的第一枚鈕扣亦會省去。

因此，open collar shirt可說是為了夏季而生，而今夏男士們也好應該拋棄open collar shirt就等於懶佬的舊印象，好好享受夏日搭配的樂趣。

In Suit - 玩味層次

Open collar shirt予人休閒慵懶之感，同時各具特色的圖案設計更能展現個人品味，如果外襯上代表着得體與紳士的西裝外套、以至西裝套裝，除了能夠在休閒與正裝之間取得平衡外，更能透過看似矛盾的搭配展現出玩味層次，配襯出毫不違和的嶄新風格。

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Tuck In With Belt - 紳士堅持

如果因為炎熱天氣限制而無法外襯外套，亦可以將open collar shirt當成正裝恤衫一樣攝衫配襯，又或將「打底」的tee／背心tuck in，再加上一條decent得體的皮帶。下身方面建議配襯chinos或西褲，也能有效中和open collar shirt本身的隨性感覺，同時即使面對惱人高溫，仍然能有限度地保留紳士在造型上的堅持。

Focal Point - 焦點營造

（圖片來源：Naissance）

Open collar shirt 常用的鮮明和跳脫色彩、以至天馬行空的圖案設計，正好作為一身造型的焦點，但下身配襯就切忌太擔心，色彩上應該盡量克制，以簡約百搭為大前提，這樣才能收到焦點營造之效，至於pattern on pattern的配襯方式新手更應盡量避免。

Setup - 色彩營造

（圖片來源：Monkey Time）

透過選配跟open collar shirt相類近或搭調的色彩，也能中和open collar shirt本身隨意的感覺，例如像Casablanca般的粉色主題配襯，就能營造出有如setup套裝般的視覺效果，同時予人悉心配襯的感覺。另外大家也可以嘗試從accessories着手，讓造型的不同元素進一步互相呼應。