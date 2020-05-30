美國西裝至尊Brooks Brothers　總統御用、Ivy Style的源頭

西裝不只是時尚，也是歷史與工藝的見證。穿搭得宜，也是身份的象徵，所以作為正裝，向來都是權力人士必修一課。而說到這個世界上最有權力或影響力的人之一就要數美國總統，他們的穿搭也不可以失禮，不過他們還好不需要太多思考，因為歷史下來有一個美國總統專屬的西服品牌，歷來45位美國總統當中有40位都會穿用於就職典禮中的Brooks Brothers。

特朗普及奧巴馬同時穿著Brooks Brothers（網上圖片）

近年的兩位美國總統特朗普及奧巴馬都不例外，他們甚至同時穿著Brooks Brothers出席場合。但要說到最懂得穿搭的就非甘迺迪莫屬，而且要數當今最具影響力的時尚風之一的Ivy Style，也是由甘迺迪以Brooks Brothers西裝帶到世界，所以Ivy Style又有別稱為「JFK Style」（甘迺迪全名簡稱為JFK）。另一位穿Brooks Brothers最多的總統為林肯，恰巧的是甘迺迪與林肯都是被遇刺身亡的，甚至是林肯被槍擊致死當晚，也是身穿著Brooks Brothers。

甘迺迪聞名於講究穿搭（圖片來源：網上圖片）

甘迺迪把Brooks Brothers西裝帶到世界，所以Ivy Style又有別稱為「JFK Style重」。（圖片來源：網上圖片）

林肯也常穿Brooks Brothers，甚至是遇刺身亡當晚。（圖片來源：網上圖片）

Brooks Brothers是美國最歷史悠久的西裝品牌，源自於1818年由Hery Sands Brooks於美國曼哈頓開設的品牌，及後由三個兒子繼承，故改名為Brooks Brothers。品牌聞名於定制西裝，卻也為了節省定製的時間而制定了標準尺寸（Ready-to-wear），這個標準及後影響到今天的西裝業發展。另一個成就是發明了襯衫領角下加入鈕扣的設計（Button-down），配上單排扣西裝、羊毛毛衣與卡其色短褲，正好是莘莘學子的優雅展現，也是50年代開始興起的Ivy Style，常春藤名校的上流子弟標準服飾，說是制服亦無不可。

Brooks Brothers是Ivy Style起源（圖片來源：網上圖片）

Brooks Brothers備受常春藤名校生的鍾情（圖片來源：網上圖片）

另一方面，說到西服的完美展現又怎少得在電影中發揮。不論在奧斯卡還是金像獎，都不難見到Brooks Brothers出現，古天樂首次奪得影帝時也身穿。在電影中的話，就不得不提《大亨小傳》，除了主角里安納度的亮眼粉紅色Brooks Brothers西裝，原來電影中有多達500款西裝都是由品牌專屬設計。

里安納度在《大亨小傳》的亮眼粉紅色Brooks Brothers西裝（圖片來源：《大亨小傳》劇照）