男裝顧問Franco Mazzetti：優雅是種態度並不在於你穿甚麼衣服 。

有時真的不得不佩服意大利人的穿衣態度，套用於女裝經常說的「effortless chic」，就如男裝所講的「sprezzatura」般，不應給人打扮得很用力很刻意的感覺而是要自然並且適合自己。

圖片來源：Francesca Belluomini

衫著人定人著衫

今次介紹的時尚人辨同樣來自意大利，是擔任男裝顧問的Franco Mazzetti。許多人經常會問Franco的其中一條問題是「可有任何關於造型打扮上的建議」，而對於他來說，風格從不來自衣服本身，更重要的是要了解甚麼東西適合自己並且要穿得舒適，這樣便能很自然地散發出獨有的魅力。就如廣東話裡經常說的一句，不是衫著人，而是人著衫。其次是如何穿得優雅，Franco認為優雅是一種態度，就算你懂得打扮也不代表你優雅，是需要時間慢慢培養出來的。

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日常西裝衣著

說到Franco的日常打扮，都是以剪裁西裝為主，他喜愛簡約而舒適的造型，以藍、杏、啡、白色調為主，強調整體造型的和諧性。但遇而也會看到他較有趣的造型選擇，例如粉紅色西裝配波點紋領呔。其造型裡也能看到許多細節，例如袋巾會與waistcoat 或是領呔襯色，也著重加入不同質感的服飾來增加整體造型的對比和層次。

堅持穿出紳士精神

作為參與了Pitti Uomo超過27年的Franco，直言經常看到許多男士都會穿得誇張過火，為的可能就是希望被攝影師拍照，而這並不是真正紳士應有的態度。要成為一位真正的紳士，不應只求表面穿得漂亮而是要真正活出紳士的精神。

圖片來源：Tibor Stilus Lapja